El boliche más grande de Cipolletti pide abrir sus puertas

“Pedimos poder discutir un protocolo con las autoridades para reactivar el negocio. Tenemos 20 empleados contratados de forma directa, y muchos otros que trabajan de manera indirecta en el negocio, y necesitamos facturar para pagar los sueldos. Agradecemos que hasta ahora se garantizó el ATP porque era imposible para nosotros pagar salarios sin ningún ingreso. Todo lo contrario, estamos llenos de deudas porque el local y todos sus gastos tuvimos que mantenerlos, pese a no estar funcionando”, contó Gabriela Sánchez.

Dijo que sólo de energía eléctrica pagan 60 mil pesos mensuales, y que por suerte obtuvieron un descuento, ya que los primeros meses de pandemia la factura era de 90 mil.

flame.jpg Flame ofrecía una diversidad de espectáculos artísticos cada noche.

Es una situación muy preocupante porque viene para largo, mucho más de lo que pensábamos. Pese a ser parte del rubro gastronomía, no estamos contemplados en ninguna flexibilización. Tuvimos que reinventarnos como pudimos y vender mercadería que nos quedó a través de una aplicación virtual. En simultáneo vemos como proliferan las fiestas clandestinas en toda la ciudad, y más aún en Las Grutas y Bariloche. Situaciones que ponen en grave peligro a la población, personas que tras vacacionar vuelven a nuestras ciudades y generan contagios. Pero no entendemos por qué no se ataca a esos encuentros, pero si se nos impide trabajar de forma seguro a nosotros”, reclamó Gabriela.

Expresó que ellos cuentan con el boliche con mayor capacidad de la región debido al espacio con el que cuentan. Además, tienen un patio externo parquizado y una docena de baños. “Con el protocolo correspondiente, podríamos funcionar de forma segura sin problema. Falta sólo la autorización”, remarcó.

Dijo que una de las posibilidades que tenían era la de transformase en un bar, pero las cuentas no cerraban.

“Para pasar de ser un boliche a un bar, hay que invertir mucho dinero, y con las restricciones no nos cierran las cuentas. Trabajaríamos toda la semana sólo para mantener el local, sin ganancia. Y ahora con las nuevas restricciones, ni siquiera tenemos seguridad”, comentó.

kimika.jpg Por noche ingresaban entre 800 y 1000 personas.

La propietaria de Flame pidió a las autoridades que los tengan en cuenta, porque se sienten abandonados.

“En todo este tiempo sentimos que nos abandonaron. Somos una empresa relativamente chica, y estamos llenos de deudas. Necesitamos y tenemos ganas de trabajar, de reactivar nuestro negocio. Son muchas familias las que viven de este boliche. Para terminar con las fiestas clandestinas la juventud debe tener una opción segura para divertirse y nosotros estamos en condiciones de ofrecer eso”, aseguró.