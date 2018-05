El cabezazo de una jirafa mató a un cineasta en pleno rodaje

El hecho se produjo el último jueves pero trascendió este domingo por la mañana.

El director se encontraba en Hartbeespoort, en Sudáfrica, al norte de Johannesburgo, realizando un primer plano de los pies de la jirafa llamada Gerald, cuando de pronto recibió el golpe en la cabeza.

Falleció el mismo día por la noche en el hospital, producto de las heridas que sufrió en el cráneo.

"Todo sucedió tan rápido que no se pudo hacer nada para evitarlo. Carlos no lo vio venir, no era consciente del peligro", contó Drikus Van Der Marwe, uno de los integrantes del grupo de trabajo.

"La jirafa comenzó a seguirlo, pero no nos sentimos amenazados porque nos parecía muy curioso. Empezamos a fotografiar primeros planos de su cuerpo y sus patas. Luego, mientras Carlos miraba a través del objetivo de su cámara, la jirafa balanceó el cuello y lo golpeó contra su cabeza", continuó.

Según medios locales, el impacto lo desplazó casi 5 metros por el aire. "Estaba inconsciente. Le salía sangre por los ojos y las orejas, por lo que supe que tenía un traumatismo grave en la cabeza", apuntó el asistente.

Carvahlo ganó el premio León de Plata en el Festival de Cine de Cannes en 2003 por su trabajo "Childline". También había sido galardonado en 2014 con el premio Cinematografía de la Academia de Cine de África por su trabajo en "The Forgotten Kingdom".

