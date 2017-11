El calor aprieta y en los ríos aún no hay guardavidas

Recientemente, el Deliberante aprobó la adhesión a la Ley Provincial de Guardavidas, que extiende la temporada dos semanas más (de 105 a 120 días). Es por esto que los rescatistas consideraron que su lanzamiento se adelantaría a mediados de noviembre.

Sin embargo, días atrás la Municipalidad le comunicó a Sigune -el gremio que nuclea a los bañeros- que comenzará el 1° de diciembre, lo que generó dudas sobre el cumplimiento de la reglamentación vigente. Tarifeño aseguró, en diálogo con LM Neuquén, que los neuquinos están en peligro sin los operativos de seguridad balnearia.

Desde principios de octubre, Sigune envió notas al subsecretario de Deportes, Ariel López, que está a cargo de los operativos de seguridad del período estival, pero nunca fueron contestadas y crece la preocupación en el núcleo del sindicato. Incluso le enviaron un informe que detalla que pueden cubrir las zonas más peligrosas con tan sólo el 60 por ciento del personal. “Insistimos en que es necesario que estemos en las costas. Lamentablemente, López no nos ha dado respuestas”, sentenció Tarifeño.

“No hay ninguna justificación y ni siquiera recibimos una citación para explicarnos por qué tomaron esta decisión de mantener la fecha de comienzo de la temporada de verano”, indicó el dirigente.

En tanto, desde la Municipalidad confirmaron que la temporada de verano se extenderá del 1° de diciembre al 31 de marzo.

Adelantar la temporada

El concejal Francisco Baggio (UNE) explicó que la Municipalidad no tiene la obligación de adelantar la temporada de verano, pero resaltó que debe cumplir con los 120 días establecidos por ley. “Por sentido común, debería comenzar hoy porque ya hay mucha gente frecuentando los balnearios”, sostuvo.

El edil detalló que el Ejecutivo ya determinó que comenzará el 1° de diciembre, por lo que consideró que fue “poco previsor” en materia de seguridad y le atribuyó la responsabilidad a López. Además, aseguró que no está claro cuánto tiempo durará la temporada, aunque resaltó que por el momento no hubo incumplimiento de la normativa. “O hay mucha inoperancia de los funcionarios o no se van a poder usar los balnearios porque los análisis están dando mal. No están siendo claros en estos aspectos”, manifestó el concejal de la oposición.

La lupa: Continúan las tareas de monitoreo de caudales y de la calidad del agua de los ríos.

Erogan más agua: un alivio para los balnearios

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas confirmó ayer una mayor erogación de caudales, algo considerado un alivio para los balnearios neuquinos que ya están por ingresar a la temporada de verano.

El organismo indicó que en el caso del río Limay se están erogando unos 400 metros cúbicos por segundo, mientras que en el Neuquén unos 130 metros cúbicos por segundo. Se trata de un aumento importante, teniendo en cuenta que hasta hace pocos días se erogaban 300 y 90 metros cúbicos por segundo en el Limay y Neuquén respectivamente.

Esta medida permitirá acompañar el inicio de temporada con mejores condiciones en los cuatro centros que hay habilitados y que ya comenzaron a recibir bañistas. De hecho, con las altas temperaturas que se registraron en los últimos días, la costa del río Limay se vio copada por los neuquinos en los cuatros balnearios habilitados, Sandra Canale, Albino Cotro, Valentina Sur y Río Grande.

Los movimientos más grandes se registran después de las 17, ya que es el horario en el que tanto adultos como jóvenes terminan sus obligaciones cotidianas y se acercan a la ribera.

En los balnearios ya se palpita una temporada de verano auspiciosa. Es que durante el invierno se registraron fuertes nevadas en la cordillera y sus efectos ya se pueden notar a orillas del Limay porque es notoria la cantidad de agua que hay respecto del año pasado. Asimismo, los operativos de seguridad ya se ponen en marcha con la presencia de personal policial. No sólo recorren los cuatro sectores a pie y en patrulleros, sino que también agregaron cuatriciclos para circular por la costa.

120 días durará, desde este año, la temporada de balnearios en Neuquén.

Es porque el Concejo Deliberante capitalino adhirió a la Ley de Gaurdavidas, que regula la actividad de seguridad en ríos y lagos de la provincia.

Cambios para una temporada larga

A finales de julio, el Deliberante aprobó la adhesión a la Ley Provincial de Guardavidas, que debe acomodar la reglamentación de la seguridad balnearia a los requerimientos que rigen para el resto de las ciudades donde se aprovechan los cursos de agua para uso recreativo.

Con la nueva normativa y los dichos de funcionarios, que dejaron entrever que la temporada comenzaría en noviembre, los guardavidas vieron con buenos ojos empezar antes de lo previsto.

Se oficializó que la temporada comienza el 1° de diciembre y los guardavidas pusieron el grito en el cielo.