"En el único lugar del país en donde se cumple este horario de 10 a 15 es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tiene que ver con una realidad de la Capital, donde la población, para trasladarse a un lugar de trabajo, puede tardar de una a dos horas y por eso se justifica, del mismo modo que el horario de comercio es corrido. Pero esto, en el resto de la Argentina, no ocurre", señaló.

Por otro lado, dijo que la medida debería ir acompañada con otra similar para ciudades aledañas muy vinculadas con Neuquén, como Centenario, Plottier o Cipolletti.

"Habría que generar un cambio cultural porque el horario cortado, salvo en Buenos Aires, está implementado en todo el país, con lo cual si fuese una medida nacional la de los bancos podría analizarse, pero solo para la ciudad de Neuquén no parece algo acertado", indicó González.

"Vamos a hacer una encuesta entre los comerciantes pero me parece, a priori y por lo que hemos charlado, que no habrá acuerdo con esto", planteó.

La medida busca reordenar el tránsito en las primeras horas del día, en particular a partir del regreso de las clases en las escuelas.

Proyecto

El intendente de Neuquén explicó su propuesta de modificación del horario bancario en el discurso que brindó el lunes durante la apertura del período de sesiones en el Concejo Deliberante.

Ahí anunció el envío de un proyecto de ordenanza sobre el tema, que tiene por objetivo, dijo, el reordenamiento del tránsito en las primeras horas del día, en particular a partir del regreso de las clases en las escuelas.

Señaló, además, que son días puntuales del mes los que la administración pública cobra sus sueldos, algo que puede generar mayor movimiento pero que, a la vez, es un trámite que se puede resolver por cajero sin la necesidad de la atención presencial.

Y aclaró que es un planteo que dejó a consideración y debate del Concejo Deliberante. "Es un proyecto de ordenanza, no es un decreto, que busca reordenar el tránsito y hacerles la vida más fácil a los vecinos", apuntó.

En este sentido, los concejales de la oposición ya anticiparon el apoyo al proyecto.

Ana Servidio, del Frente de Todos, dijo que se trata de medidas "ordenadoras" para la ciudad y que, por esta razón, con el bloque que integra junto a Marcelo Zúñiga acompañarán la iniciativa.

"Descongestiona el tránsito y permite que empleados públicos y de comercio pueden tener otro margen para la actividad bancaria", destacó.

Por su parte, Marcelo Bermúdez (Juntos por el Cambio) chicaneó al partido provincial por algo sucedido durante la anterior gestión en la ciudad, pero anticipó también el apoyo de su sector al proyecto de ordenanza enviado por el actual jefe comunal.

"Es una iniciativa que Pechi (Horacio Quiroga) planteó y todo el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se movilizó para biocotear cuando en realidad se trata de una medida lógica. En ese momento hubo una oposición irracional y ahora Gaido tiene la suerte de contar con una racional, por eso lo vamos a apoyar", dijo.

"Todos salimos a la misma hora en la ciudad de Neuquén y eso genera un colapso del transporte, por eso resulta algo necesario el cambio de horario de lo bancos", advirtió.

-> El gremio siempre se paró en contra

La modificación del horario bancario ya había sido planteada por la anterior gestión municipal en 2016, a cargo del ex intendente Horacio Quiroga. En ese entonces hubo reuniones con las autoridades locales de los bancos con sucursales en el centro de la ciudad para tratar de convencer sobre la conveniencia del cambio.

Y antes, desde el peronismo en el Concejo Deliberante también se había planteado el tema. Pero la idea no pudo salvar el obstáculo que significó la oposición del gremio bancario.

La idea, según quienes en su momento la impulsaron, redundaría en una descompresión de la circulación de tránsito en la ciudad en los tramos del día que actualmente se consideran pico: en la primera hora de la mañana y después del mediodía.

En esos dos momentos del día se juntan en el centro los vehículos particulares y colectivos que transportan a los alumnos de las escuelas con los de los dependientes de la administración pública y la Justicia, que tienen poca diferencia entre sí en los horarios de entrada y salida.

El horario de atención de los bancos delimita la actividad de sus clientelas, pero también de rubros vinculados, como el comercio, y promueve la concentración principalmente en el inicio y en el cierre de la actividad.

Por eso, la modificación horaria del turno en el que los bancarios atienden al público tiene una repercusión más grande de la que se deduce de la sola actividad de las entidades.