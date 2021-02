El campo magnético de la tierra sobre el Alto Valle con una anomalía: cuáles son sus consecuencias

Este fenómeno es conocido por los científicos como la Anomalía Magnética del Atlántico Sur, y cubre casi toda la superficie de la Argentina, aunque su centro actualmente está sobre Formosa, y moviéndose hacia el Oeste. Cipolletti también está dentro de esta anomalía, y presenta valores del campo magnético que descienden año a año y que alertan a toda la comunidad científica. Estas características no se dan en ninguna otra parte del mundo y pueden afectar a los sistemas de los satélites que sobrevuelen la región, pero si continúa disminuyendo, afectaría también a los aviones.

“El campo magnético es la cobertura que tiene el planeta Tierra para protegerse de las partículas eléctricas que lanza el Sol. Esto no quiere decir que no tengamos cobertura; si, tenemos, pero en nuestra zona está debilitada. Aún no se conocen con exactitud las consecuencias que esto puede generar, pero hay teorías que indican que, además de poder perjudicar los sistemas eléctricos, puede alterar la genética de las personas”, contó la geóloga cipoleña María Inés Gil. Agregó que ya hay satélites que el atravesar la región, deciden apagar sus sistemas para evitar fallas durante su paso por la anomalía. Y que, en caso de una caída brusca de los valores, ni siquiera podrían volar los aviones.