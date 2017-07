El Castro Rendón, un imán para los nuevos médicos

Si bien a nivel nacional Buenos Aires congrega al mayor número de residentes, el sistema neuquino se encuentra bien posicionado por su trayectoria, los recursos disponibles, el compromiso de sus profesionales y la cobertura poblacional. A lo largo de 43 años se amplió la oferta de servicios (actualmente cuenta con 22 especialidades) y se constituyeron sedes en Zapala, Cutral Co, Chos Malal, San Martín de los Andes y Neuquén capital, donde se destaca el Castro Rendón.

“Este sistema de salud me atrae más que el de Buenos Aires, por eso decidí venirme”, comentó Micaela Asiner, quien comenzó su residencia en clínica médica hace dos meses. “Acá todo está más orientado hacia la prevención y en llegar a la gente que más necesita”, subrayó.

Al igual que sus compañeros de otras especialidades, Micaela rindió un examen unificado a nivel nacional y pasó luego por una entrevista. Como quedó primera en el ranking provincial dentro de su especialidad, eligió el Castro Rendón porque tenía buenas referencias. “El hospital Heller y el de Zapala abrieron este año los cargos de residencia en clínica pero, como no había nadie que ya lo hubiera hecho, me generaba cierta incertidumbre. El Castro Rendón tiene muy buena trayectoria en la formación de residentes y en investigación”, señaló. Sobre su experiencia expresó: “Estoy muy contenta. Hay muchas instancias de formación que no son comunes en otros hospitales. Además se evalúa la atención dada para mejorarla”, explicó.

Por su parte, Pamela Cerizo, quien hace dos años vino de Bahía Blanca para hacer la residencia en Bioquímica Clínica, acotó: “Este hospital tiene más beneficios, insumos, equipamiento que en otros lados. Por ejemplo, todo lo que es screening neonatal o carga viral se hace acá para toda la provincia”.

En consonancia, Mariano Cubire, de traumatología, destacó la importancia de tener un acceso rápido de los materiales para operar y la capacitación. “Es un servicio muy académico, lo cual es muy positivo. Además acá no se deriva nada”, añadió el joven médico egresado de la Universidad de Morón.

De 10 a 12 horas a pura adrenalina

Los residentes no paran un minuto. Llegan unos minutos antes de su horario de entrada para ponerse al tanto de sus pacientes en los pases de salas. Hacen consultorio, quirófano, ateneos y talleres. Son jornadas a pura adrenalina que en algunos casos se extienden a diez o doce horas, sin contar las guardias.

“La residencia es muy dura por la carga horaria y las exigencias. Cuando llegás a tu casa, con pocas horas de sueño, tenés que ponerte a estudiar y hay gente que ya tiene familia”, explicó Mariano Cubire.

“Algunas personas abandonan en primer año porque se dan cuenta de que la residencia no era lo que pensaban y que sus necesidades pasaban por otro lado. Igual las renuncias no son habituales, se dan una o dos por año”, indicó Jorge Ninno, encargado del departamento de docencia del hospital.

“El sector privado te busca, incluso sin haber terminado la residencia. Igual quiero quedarme en el sistema público”. Pamela Cerizo. Oriunda de 30 de Agosto, provincia de Buenos Aires

25.000 es el sueldo para residentes

Es para los especialistas de primer año. Incluye comidas en el hospital y cobertura social.

22 son las especialidades

Se destacan Genética, Anestesia y Cirugía Infantil, ya que no abundan en el país.

1974 es el año que comenzó

La residencia provincial se inició en el Castro Rendón con la especialidad Medicina Rural.