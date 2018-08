El censo 2020 ayuda a la Provincia a medir el déficit habitacional

Marcelo Sampablo, titular del IPVU-ADUS, contó que están colaborando con la planificación del próximo censo nacional “para medir el déficit en Neuquén, porque hoy es una estimación en función de cuántos hogares hay en cada vivienda o de las calidades de las construcciones pero no tenemos otro dato”. “Algunos dicen que son 70 mil las viviendas que faltan y no saben decir de dónde sale el cálculo; en realidad, son estimaciones y no hay nada oficial”, explicó.

Añadió que la única cifra certera en Neuquén son los 30 mil inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ruprovi), “pero eso es demanda de casas construidas por el Estado, no es déficit, porque hay gente que tiene un terreno y quiere construir por sus propios medios y tramitar un crédito de manera independiente, lo que pasa es que hoy no puede”. Señaló que a nivel nacional ocurre algo similar. “Se habla de un millón y medio de viviendas como déficit cuantitativo en todo el país y casi tres millones y medio que necesitan alguna refacción, o sea, un déficit cualitativo, pero también son estimaciones”, precisó.

Indicó, “el gobierno provincial se puso a trabajar dentro del Consejo Provincial de la Vivienda con la gente del Indec que está armando el censo 2020 y estamos participando de la mesa donde se va a medir el déficit habitacional”.Comentó que la Provincia puede aportar a los técnicos nacionales “una aproximación a la cantidad de asentamientos que hay, porque tampoco ese es un dato que puede salir del censo, porque ahí son variables medibles para comparar con el censo anterior”.

Contó que también pueden aportar un panorama de lo que ocurre con las cooperativas de vivienda particulares “porque en Neuquén siempre en algún momento terminan pasando por el Estado”. “En el caso de las cooperativas, nosotros tramitamos pedidos de financiamiento y ofrecemos un aporte en infraestructura o parte de la construcción, que no es que se les resuelve sino que se encara el camino de la financiación compartida”, detalló..

Se utilizará como prueba piloto

La provincia de Neuquén forma parte de las experiencias piloto para el futuro censo nacional de 2020. Se eligió la localidad de Junín de los Andes junto con otras dos del resto del país para poner a prueba el mecanismo que se utilizará, que incluirá cambios tecnológicos respecto de 2010, como el uso de tablets con conexión en línea.

También se quiere modificar la modalidad de conteo y hacer un censo “de derecho”, es decir, que tenga en cuenta las personas que viven en un domicilio aún cuando no estén presentes al momento de la visita.

