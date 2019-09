El Chañar: critican la urbanización de sectores de chacras

“La urbanización nunca puede romper el equilibrio utilizando la poca tierra fértil para colocar viviendas. Sobre todo existiendo a 3 o 4 kilómetros tierra infértil y no explotada”, dijo Zec. “No puedo opinar sobre la legalidad, sobre si el Municipio debió llamar a licitación, sobre si es un negociado o no. Solo puedo decir que no es ético, ecológico, ni sustentable”, apuntó.