El Chañar: una mujer amenazó con prenderse fuego

Estefanía Mardona, una víctima de violencia de género, lleva meses pidiendo una oportunidad de trabajo para poder mantener a sus dos hijos, de 9 y 10 años.

Hace algunos meses se separó de su marido, quien la golpeaba y amenazó con matarla, según aseguró la mujer.

La noticia de la presencia de Mardona en la sede del municipio de El Chañar trascendió rápidamente por la localidad, cuyos vecinos se mantuvieron en vilo a la espera del desarrollo de los acontecimientos.

Por esta situación de violencia, la mujer casi pierde su casa y debió tener custodio policial luego de realizar la denuncia ante la fiscalía.

Tras la separación, comenzó a vender comida casera para poder mantener a su familia y recibía una ayuda económica de la Municipalidad de San patricio del Chañar, pero hace dos meses dejó de percibirla y no pudo seguir con su actividad.

“No me daban los cheques, porque siempre falta una firma”, explicó la mujer a LM Neuquén al fundamentar la decisión que la llevó a amenazar con prenderse fuego dentro del edificio municipal ante la mirada de los empleados, que no podían dar crédito a lo que veían.

“No me voy a ir hasta que no me den una solución”, señaló la mujer, quien fue persuadida de declinar de su amenaza con el argumento de que se iba a considerar su reclamo.

Durante la tarde, Mardona fue atendida por autoridades municipales en la sede del Municipio, situación que contribuyó a apaciguar los ánimos dentro del edificio comunal.

Mardona dijo que, ante la falta de respuestas por los cheques faltantes, comenzó con varios reclamos en la sede del Ejecutivo municipal junto con un grupo de mujeres en la misma situación, pero no consiguió una solución y decidió extremar las medidas ante la desesperada situación que vive.

La mujer explicó que su hijo menor tiene una discapacidad, por lo que no lo aceptan en ninguna escuela de la localidad. Asimismo, relató que no tiene luz en su casa, ni tampoco cuenta con baño para la atención de los pequeños, a su cargo tras la separación.