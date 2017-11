El Chapo Guzmán está enloqueciendo en la cárcel

El jueves, Guzmán Loera pudo hablar por teléfono con su hermana durante 15 minutos, lo que fue la primera comunicación telefónica con el exterior desde su confinamiento en una cárcel de Nueva York tras su extradición. En documentos judiciales, se asienta que Eduardo Balarezo aseguró que en el transcurso del último mes, el Chapo “sufrió un deterioro de su estado mental remarcable, hasta el punto de no recordar nombres, lugares y sucesos”. Y agregó el abogado: “Algo no está bien con el señor Guzmán”. Entre los síntomas, Balarezo detalló que el Chapo se quejó de alucinaciones auditivas, manía persecutoria y depresión, e incluso perdió la capacidad de concentración y es habitual que “no se acuerde” de lo que está hablando.

El letrado, quien desde febrero ha visitado al Chapo en el Metropolitan Correctional Center (MCC) de Nueva York, donde está recluido desde su extradición en enero de este año, asegura que, además, mermó la capacidad física del narcotraficante. “Sufre de una miríada de problemas físicos, incluyendo dolores de cabeza constantes, pitidos en las orejas y dolores de garganta”, aseguró en su documento dirigido al juez Brian Cogan. Estas dolencias, en su opinión, no están siendo tratadas.

Por ese motivo, Balarezo pidió formalmente al magistrado que se pueda realizar al Chapo una “evaluación neuropsicológica” para ver si las condiciones “extremadamente restrictivas” en las que vive desde su extradición son las culpables de tal degradación.

“Los problemas físicos, la declinación mental y el aislamiento de largo plazo en el MCC parecen haber tenido un profundo efecto en la condición general y la habilidad de colaborar en la preparación del juicio de abril de 2018”, advirtió el licenciado, aunque aclaró que por ahora no afirma que el ex líder del cártel de Sinaloa no esté en capacidad “competente” para ir a juicio. “Sólo sugiere que la condición de Guzmán, eventualmente, puede resultar en encontrar que es incompetente para ayudar a la defensa si no se arreglan pronto las condiciones de su confinamiento”.

Balarezo reiteró las quejas por el trato que recibe Guzmán en la cárcel, a quien se le niega comprar agua embotellada, pilas para su radio o productos de higiene personal en la tienda penitenciaria. Aunado a ello, continúa en régimen de aislamiento, las comunicaciones con el exterior siguen extremadamente restringidas, no tiene visitas religiosas ni lecturas que no sean sobre su proceso legal y vive en una celda con “temperaturas frígidas”, sin “sábanas limpias desde que llegó al MCC”.

