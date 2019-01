Ya es parte del paisaje del verano grutense. Es conocido por su amabilidad y su afición a los relatos que entremezcla con la promoción del producto que ofrece, que pueden ser churros o donas. Además, utiliza una frase que es todo un eslogan registrado: “¡Guarda que vengo!”.

Así lo grita, y luego lo acompaña con un animado monólogo que puede ser de historia, economía, Boca, River, astrología, la crisis, política, el hambre, el clima, el calentamiento global o un verso.

Siempre dice que les ofrece “un pedacito de masa dulce”, pero además los invita “a pensar, a reflexionar sobre qué nos pasa”.

Suele generar donde se para la atención de los veraneantes, que se transforman en su público por unos minutos. En cada una de sus representaciones, que se repiten cada quince o veinte metros en su derrotero entre la primera y la séptima bajada, los turistas no le quitan los ojos de encima. Quienes no lo conocen se sorprenden, y luego les arranca una sonrisa y porqué no hasta una carcajada cuando el remate es gracioso, ya que no siempre lo es. Y les vende una bolsa de donas, pues esa carga de simpatía también tiene –y no es casual- una garantía comercial. Como una efectiva táctica de venta.

Hoy, a casi dos décadas del momento en que llegó desencantado a Las Grutas, dice estar feliz con el destino que le deparó la vida.

“Gracias a De la Rúa, el que venía a dar buenas noticias, hoy estoy acá”, resalta con ironía.

Conocedor como pocos de la playa y los veraneantes, sostiene que en esta temporada hay muchos turistas, pero que restringen el gasto al mínimo. “Hay poca plata y la gente gasta menos”, afirma, de todos modos, con el ánimo por las nubes.