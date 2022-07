El cipoleño que la rompió en La Voz y fue tentado por todo el jurado

La Voz Argentina sumó un nuevo participante de la región y, en esta oportunidad, Gastón Bell logró audicionar y conquistar a los cuatro jurados que giraron su silla rápidamente cuando escucharon su versión de “Love of my life” de Freddy Mercury. “Todos queremos trabajar contigo”, aseguró Ricardo Montaner minutos antes de que el cipoleño tomara la decisión de irse con el team de Mau y Ricky.

“Mi audición se la dedico a mi abuela que siempre me escuchó, me bancó y sé que me está escuchando” dijo con voz quebrada sobre su presentación en el reality que conduce Marley.