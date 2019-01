El cole pasa cada una hora porque no suben el boleto

El dueño de Expreso Colonia, Rubén Cáceres, ya había manifestado públicamente que había un acuerdo con los ediles para el incremento tarifario, con un sendero de precios, pero que de forma intempestiva nunca más se trató el tema en el cierre del año pasado. Incluso se habló hasta de levantar el servicio urbano hasta que haya un aumento de boleto.

La empresa podría recibir severas sanciones económicas hoy estipuladas en el Código de Faltas si toma alguna medida drástica, por lo que comenzó una etapa de diálogo entre las partes.

La empresa pide una aumento hace tiempo. El Concejo no se lo da y la situación llegó al límite

Por estas horas, a pesar de que los concejales están de receso (algunos vacacionan) se habla de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema. Es que no sólo está el incremento, sino la firma de los convenios con el gobierno provincial por el nuevo modelo de subsidio: 50% el gobierno provincial, 25% Nación y el 25% restante todos los municipios.

Bajo ese esquema en estos días el Deliberante podría reunirse, aunque sea de manera extraoficial, según se pudo saber, para buscar una salida conjunta, a pesar de los encontronazos políticos, de cara a la campaña, que hay entre el intendente Esteban Cimolai y los concejales, hoy enfrentados por varios temas de agenda pública.

Por estos días, el pasaje de colectivo urbano cuesta 17,50 pesos y se aprobó hace cinco meses con mucha discusión. A diferencia de Neuquén capital, que tiene cláusula gatillo (hoy judicializada), en Centenario los incrementos los puede pedir el Ejecutivo municipal pero la estructura de costos la terminan por aprobar los concejales.

La empresa había pedido un boleto por encima de los 20 pesos, como está en varias ciudades de la provincia, aunque por ahora tendrá que esperar un tiempo más.

colectivo-tomando-en-centenario-3.jpg

Crónica de una suba frustrada

El 26 de julio, el Deliberante otorgó una suba del 16,6% del boleto urbano. Quedó en 17,5 pesos y no se movió de esa cifra. En el medio el dólar trepó y se pagaron aumento salariales. El empresario reclamó un desfase de al menos 2,5 pesos. Hubo un ida y vuelta con los concejales.

La comuna y el Deliberante pidieron a la UnCo como mediadora para analizar una estructura de costos el año pasado. En noviembre se anunció la eliminación de los subsidios y el panorama volvió a cambiar. Expreso Colonia siguió reclamando un aumento que nunca consiguió. El Municipio analizó otras alternativas.

Se terminó el año sin aumento y con la advertencia de Expreso Colonia de levantar el servicio urbano. De hecho, hace unos días se redujeron las frecuencias cada una hora. Se propuso un subsidio compartido entre la Municipalidad y el Deliberante, pero los concejales lo rechazaron. Ahora Provincia pondrá parte del mismo.

Un tema cruzado en tiempo político

UÉn El pedido de suba de la tarifa en Centenario está cruzado por la campaña política y las diferencias (que se dirimirán en las elecciones del 10 de marzo) entre el intendente Esteban Cimolai y los concejales que responden al diputado provincial, ex jefe comunal y hoy candidato a buscar la intendencia centenariense, Javier Bertoldi.

Los concejales no autorizaron el tratamiento de la suba del boleto y tampoco la del subsidio de 600 mil pesos, amparados en no apoyar los tarifazos. Pero para el Ejecutivo el argumento no es ese sino el rencor político que roza lo institucional.

LEÉ MÁS

Ir de Centenario a Neuquén en cole cuesta más de $30

Centenario: esperan subsidio para que no aumente el boleto