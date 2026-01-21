El truco secreto para que tu salsa de tomate salga perfecta: este es el ingrediente que nadie incorpora

En este artículo, nos referimos al truco que conlleva ponerle un ingrediente secreto a la salsa de tomate .

Truco. Por qué hay que ponerle bicarbonato a la salsa de tomate y para qué sirve: el secreto de los chefs

El bicarbonato de sodio -compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua- se emplea como aditivo leudante en diversos productos de panadería así como también en la producción de gaseosas. En este artículo, te contamos por qué es conveniente ponerle bicarbonato a la salsa de tomate y para qué sirve este truco .

Lo cierto es que el uso del bicarbonato de sodio es uno de los secretos mejor guardados de los chefs. Y es que se trata de un verdadero truco a la hora de preparar una salsa de tomate para chuparse los dedos. ¿Qué lo hace tan necesario?

El uso del bicarbonato de sodio en la salsa de tomate mejora su sabor y además proporciona beneficios destacados como los de neutralizar la acidez; resaltar el dulzor natural; mejorar la textura y ahorrar tiempo en la cocción.

Según los especialistas, el bicarbonato de sodio, un compuesto alcalino, actúa como un neutralizante natural al reaccionar con los ácidos del tomate, reduciendo de este modo su intensidad y equilibrando el sabor. Esta reacción química libera dióxido de carbono, lo que también puede suavizar la consistencia de la salsa.

Eso sí: los chefs recomiendan que al bicarbonato de sodio hay que usarlo con moderación para no alterar el perfil original del tomate, explican los especialistas en las artes culinarias. Por otra parte, este ingrediente económico y fácil de encontrar puede ser una alternativa saludable al azúcar, que muchos usan para contrarrestar la acidez, pero que suma calorías innecesarias.

Estos son los principales beneficios que otorga el bicarbonato de sodio en la salsa de tomate:

Al neutralizar la acidez, el bicarbonato de sodio es un ingrediente Ideal para quienes sufren de reflujo o sensibilidad estomacal, ya que hace la salsa más digestiva.

es un ingrediente Ideal para quienes sufren de reflujo o sensibilidad estomacal, ya que hace la más digestiva. Como el bicarbonato reduce el ácido, los azúcares inherentes del tomate se perciben mejor, sin necesidad de endulzantes adicionales.

reduce el ácido, los azúcares inherentes del se perciben mejor, sin necesidad de endulzantes adicionales. Los chefs aseguran que la efervescencia del bicarbonato puede ayudar a descomponer ligeramente la pulpa del tomate , logrando de este modo una salsa más homogénea. En consecuencia, al utlizarlo, se mejora la textura.

puede ayudar a descomponer ligeramente la pulpa del , logrando de este modo una más homogénea. En consecuencia, al utlizarlo, se mejora la textura. Permite ahorrar tiempo. Al equilibrar el sabor de manera rápida gracias al bicarbonato, se evitan cocciones largas que habitualmente se hacen para suavizar la acidez del tomate.

A continuación, presentamos una guía en la que se indica cómo y en qué instancia de la cocción es oportuno utilizar el bicarbonato de sodio en la salsa de tomate: