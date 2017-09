El comercio mete presión a la feria de Centenario

Desde hace años, la comuna intenta trasladarlos a un nuevo predio ubicado a tres cuadras de esa plaza, pero algunos no quieren y otros piden garantías para poder estar cómodos y vender mejor.

Es que en el nuevo predio se gastaron 900 mil pesos en 2012 y hoy está destruido. Se hicieron tres baños y se asfaltó un sector para colocar a casi 200 puestos de ventas.

Aunque los comerciantes quieran acelerar el proceso de mudanza, es resistido por algunos. Piensan en una suerte de “competencia desleal”, sobre todo en rubros como la indumentaria, castigado por el costo laboral y el creciente sistema de compras por internet.

“Esto se viene trabajando desde principios de año; se empezó a hablar de las economías informales. La Cámara de Comercio se juntó con el intendente para definir un plan de trabajo en la feria de la plaza Chos Malal”, explicó Diego Gallardo, presidente interino de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre (Cicprotur) en declaraciones radiales.

Gallardo aclaró que no están en contra de la feria, sino de algunos puesteros que son revendedores, que no pagan impuestos y que vienen de otras localidades por un día. El tema es tan viejo como sensible, pero los comerciantes aseguran que el 60% de los puesteros son de Centenario y que el resto está en condiciones de mudarse.

En la feria hay de todo. Funciona desde 1998 y para muchos es un sustento de vida. Pero la plaza, ubicada en el barrio Sarmiento, está desbordada y no hay lugar para estacionar ni circular, debido a que pasan miles de personas todos los jueves y sábados.

Se iba a mudar en 2012, durante la gestión del ex intendente Javier Bertoldi, pero la iniciativa fracasó. El año pasado, desde la Secretaría de Transporte, Comercio e Inspección se le había puesto fecha al traslado, el 27 de septiembre, pero tampoco se llevó a cabo. A todo esto, se formaron varias comisiones para manejar la feria, con intereses contrapuestos.

Lo cierto es que los comerciantes se reunieron con los funcionarios municipales y acordaron un plan para empezar a mudar la feria en el segundo semestre del año. “Algunos quieren trasladarse hasta el nuevo predio, porque pagan Rentas y Monotributo, pero hay mucha resistencia de la gente que vende ropa”, concluyó Gallardo.

176 puestos tiene el nuevo predio ferial.

Se ubica en la calle Cuba y Salta, detrás de la Unidad Básica Centenario y a metros de la Estación Transformadora del EPEN. Hoy, la plaza Chos Malal está colapsada por más de 500 feriantes.

Abandono y vandalismo

El Municipio prometió reparar el nuevo predio ferial que hoy está saqueado por vándalos. Rompieron ventanas y sanitarios y, además, no hay forestación. La comuna pretende dejarlo en condiciones.