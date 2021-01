El comercio online es el mayor generador de denuncias en Protección al Consumidor

Pese a que “ha sido un año distinto y difícil, pudimos lograr el objetivo de estar cerca de la ciudadanía y poder respaldar sus derechos como consumidores y usuarios”, expresó Zurita.

operativo inspectores proteccion consumidor (3).jpg

Destacó que durante el año se hicieron 2054 inspecciones en la provincia. “Unas 520 resultaron en infracción y recibieron la sanción correspondiente”, acotó la funcionaria.

La dirección se mantuvo activa por vía online durante el confinamiento. De esa forma atendió también los reclamos originados en las localidades del interior provincial. El organismo brindó asesoramiento y recibió denuncias a distancia.

Protección al Consumidor detectó el año pasado que “las compras se volcaron a los medios electrónicos”, remarcó la titular del organismo.

Al tratarse de “situaciones a las que la gente no estaba acostumbrada”, advirtió Zurita, en el organismo debieron tener especial cuidado con el tratamiento.

03-Compras-online-hot-sale.png

Las principales problemáticas de esta modalidad se presentaron por “situaciones que tienen que ver con encomiendas que no llegaron o con productos que no eran los esperados o no llegaron en buenas condiciones”, aseguró la directora de Protección al Consumidor

Al margen de las denuncias por incumplimientos de los comerciantes en las ventas online, las prácticas de los bancos y de algunas empresas de servicios mantuvieron los altos niveles de reclamos en contra que suelen acaparar en la Dirección de Protección al Consumidor.

La directora provincial Miryam Zurita recomendó tramitar las denuncias en la dependencia a través de una aplicación disponible en las tiendas de los teléfonos. “No pesa mucho, por lo que instamos a la sociedad a bajarla a su celular par poder comunicarse rápidamente en caso de sufrir alguna situación irregular”, promocionó la funcionaria.