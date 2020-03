El contacto cero de Las Lajas es un comerciante de Neuquén

Sin embargo, tras una investigación epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia, se estableció que el contacto cero ó paciente cero, aquel que poseía el Covid-19 y se lo transmitió al vecino del paraje rural La Buitrera, era un comerciante de Neuquén capital que había viajado a Chile a comprar mercaderías. En el camino de regreso, habría compartido el encuentro con su amigo de Las Lajas y allí comenzó la cadena de contagios. El hecho habría ocurrido en la primera quincena de marzo.

En declaraciones a Radio Calf, Espinosa sostuvo que “la situación en los últimos días fue bastante angustiada ya que había mucha confusión y desinformación por las redes sociales”.

La jefa comunal insitió que, a pesar de los constantes reclamos de los vecinos, “los camiones no transmiten el virus”. No obstante se adoptó la medida que aquellos que circulen por las rutas nacionales 242 y 40 no podrán estacionarse ni parar dentro del ejido de Las Lajas.

En la Aduana, en el paso internacional Pino Hachado, además personal de Salud toma la temperatura a cada uno de los choferes para determinar si existen síntomas compatibles con el coronavirus.

las lajas panoramica 0.jpg

Espinosa puntualizó que “por más que desinfectemos los camiones, también pedían que hagamos barricadas para impedir el ingreso, pero la única forma es cumplir la cuarentena para prevenir la enfermedad. Todo depende de nosotros, no buscando culpables que no existen”.

El pasado lunes 23 de marzo, la familia del vecino de La Buitrera se acercó a la guardia del hospital ya que había sufrido un golpe. Sin embargo, ingresó con síntomas compatibles con Covid19 y se descompensó al día siguiente. El día 25, Salud de la Provincia confirmó el positivo de coronavirus. Desde entonces, los días subsiguientes, se confirmaron casos positivos de dos mujeres, de 18 y 69 años, y de cuatro hombres, de entre 21 y 47 años.

Al mismo tiempo hay 15 personas aisladas, entre ellos personal sanitario, para determinar si tienen sintomatología.

La identificación del contacto cero permitió a las autoridades provinciales de Salud circunscribir los contagios a contactos estrechos del vecino de La Buitrera, asilarlos y contener una posible transmisión local. “No existe circulación local de coronavirus en esa región, dijo a LMN la ministra de Salud, Andrea Peve.

Según trascendió el contacto cero sería un paciente asintomático. Él y su grupo de contacto estrecho habría sido aislado.

Embed

Hasta el momento en la provincia de Neuquén se han registrado 21 casos positivos, entre los que se cuenta una víctima fatal, una mujer de 68 años que estaba internada en San Martín de los Andes.

La mayor cantidad de casos están registrados en Neuquén capital: se trata de ocho hombres y tres mujeres, todos de entre 29 y 64 años. El primer caso, tanto en la ciudad como en la provincia, se registró el 20 de marzo pasado.

-> Qué es un caso sospechoso

Desde el sábado 21, el Ministerio de Salud del Neuquén ha actualizado la definición de caso sospechoso a: toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (odinofagia, tos, dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas haya estado en contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19 o tenga un historial de viaje al exterior, CABA o de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco.

Dada la existencia de transmisión comunitaria en algunas localidades de nuestro país, a partir del 27 de marzo de 2020, las personas que ingresen procedentes de otros países; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires; Córdoba; Chaco y Santa Fe, deberán realizar el aislamiento preventivo por 14 días.

TELEFONO-CORONAVIRUS-0800-NEUQUEN.jpg

El 0800 333 1002 además de salvar dudas a personas que venían de viaje desde el exterior, también ha recibido preguntas de aquellos que estuvieron en contacto con pasajeros de un avión; y de otras con signos y síntomas respiratorios. Además en los últimos días incorporó otros servicios, como la entrega de medicamentos para personas con enfermedades crónicas.

LEÉ MÁS

Salud detectó el paciente cero de Las Lajas y descartaron que haya circulación local