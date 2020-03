El curioso caso de Nicaragua: convocaron a una marcha contra el coronavirus

La crisis política y social que empezó en Nicaragua el 18 de abril de 2018 y trajo como consecuencia el fortalecimiento de una mística oficialista que se maneja desde las altas esferas políticas y que coloca en un plano casi divino las palabras de Ortega y de Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del líder sandinista.

A pesar de que las principales potencias del mundo optaron por el aislamiento y la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia, el presidente Ortega mantiene las fronteras abiertas y difunde muy poca información oficial acerca de los avances de la afección. Mientras tanto, los habitantes que se informan a través de otros canales salieron en formas masiva a adquirir alcohol en gel, barbijos y guantes de latex, que ya son difíciles de conseguir.

Si bien la nación centroamericana aún no contabilizó ningún caso de personas contagiadas, los epidemiólogos de ese país señalaron a medios locales que Nicaragua no está exenta de ser un nuevo escenario de propagación de la enfermedad. “No somos inmunes al virus, es una pandemia que ha llegado a muchos países y se está acercando y tercero, es muy difícil controlar la enfermedad. Me preocupa un poco que no estamos aprovechando la oportunidad para educar al nicaragüense en la importancia de la higiene básica y el lavado de manos. Se necesita una campaña de al menos dos meses en los medios de comunicación”, dijo el epidemiólogo nicaragüense al diario La Prensa.