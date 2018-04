La frase generó una acalorada discusión entre sus compañeros de programa y, tras el repudio que cosechó en las redes sociales, pidió disculpas.

"Me dijeron desde el club, 'hablamos con los chicos hoy, los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti. Nunca jamás sentimos que éramos abusados'. La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso", lanzó Duggan y Débora Plager le salió al cruce:"Es una barbaridad lo que estás diciendo. Tenés psicólogos, juristas, todos convinieron y llegamos a un acuerdo como sociedad de que cuando hay un menor no hay consentimiento posible. Es un menor".

"Depende de la edad. No es lo mismo 11 años que 17", acotó el panelista derrapando una vez más.

“Son chicos que están formando y desarrollando su psiquis, su identidad sexual. No se puede justificar eso“, contrapuso Plager, a lo que Duggan cuestionó ¿17 años?

Ante la ola de críticas en las redes, Duggan envió una serie de tuits para intentar aclarar su dichos. "Hablaba de mayores de edad que pueden o no denunciar hoy lo que les pasó", aseguró, pero luego pidió disculpas "si no se entendió" su comentario.

Embed Vuelvo a pedir disculpas por expresar mal un tema complejo. Lo reitero una vez más. Hablaba de los mayores de edad que pueden o no denunciar hoy un abuso ocurrido cuando fueron menores. Abusar a un menor es delito. Gracias. — Pablo Duggan (@pabloduggan) 3 de abril de 2018

Pero este no fue el único hecho controvertido de Duggan en Involucrados. Luego, Sol Pérez visitó el programa y él volvió a dar la nota al realizarle una pregunta fuera de lugar.

"Una chica como vos, ¿no creés que por lo general atrae a hombres mujeriegos?", indagó el periodista.

Ante la desubicación de su colega, el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, lo frenó: "Qué pregunta prejuiciosa, me extraña de vos que sos muy lancero. Es una pregunta rara". "¡Qué feo eso! Me estás prejuzgando", cerró Sol.

El año pasado Duggan fue blanco de críticas al atacar a la familia de Santiago Maldonado en plena búsqueda del joven.

Embed La familia de Santiago Maldonado recibe dinero del gobierno para sostener sus gastos. Pero no reciben a Claudio Avruj, sec. de DDHH — Pablo Duggan (@pabloduggan) 7 de septiembre de 2017

