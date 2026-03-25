Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez, participante de Love is Blind

El Tribunal de Morón condenó al exparticipante del reality a 15 de prisión tras ser denunciado por violencia de género e intento de homicidio.

Lo que había iniciado como un reality para pasar un buen momento en su vida e iniciar una carrera en los medios de comunicación, para Emily Ceco terminó siendo una película de terror. Su paso por Love is Blind quedó marcado por haber iniciado una relación con Santiago Martínez , también participante, que luego terminó en una denuncia de la participante por violencia de género e intento de homicidio.

Luego de esta denuncia ante la Justicia, el caso fue a juicio y luego de un proceso el Tribunal de Morón finalmente condenó al exparticipante a 15 años de cárcel por privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio, agravado por ser en contexto de violencia de género . Luego de que se conozca la sentencia, Emily habló con la prensa.

"No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”, expresó en diálogo con el programa Puro Show (El Trece).

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Porque Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio pic.twitter.com/Rau3a3bkiO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 25, 2026

Por otra parte sumó: "Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad. Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”.

Por otra parte se refirió a las amenazas que recibió durante el proceso judicial por parte de la familia del condenado: “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En su relato explicó sus sensaciones al escuchar el momento de la sentencia: “Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo”. A su vez contó que Martínez le pidió disculpas en la declaración y le afirmó que la amaba: “Yo no dije nada, pero mi hermano se extralimitó y le dijo: ‘Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón’. Mi hermano es la persona más tranquila que pueden llegar a conocer, jamás se pasa de un límite, pero en ese momento habló por todos”.

santiago martinez Emily Ceco Love is Blind

“Estoy contenida psicológicamente. Mañana tengo turno con la psicóloga a las nueve de la mañana. Tengo a mi familia, que me acompaña. Todos me dan una contención y hasta se dan cuenta cuando tengo algún pensamiento medio feo, tratan de hablarme de cualquier cosa para que piense en algo que me distraiga”, destacó sobre su presente.

Desde su experiencia, dejó un mensaje esperanzador para quienes atraviesan la misma situación: “Que no tengan miedo de enfrentarse a la justicia. Comprendo que es una situación que no le deseo a nadie, pero la justicia escucha. A mí por lo menos me escuchó y espero que mi caso marque un precedente, porque no esperaron a que me maten para darle una condena como corresponde. Ojalá sea así con todas las mujeres que están pasando por esto”.

Más allá de su caso, Emily contó que se contactaron otras personas que sufrieron situaciones similares con Martínez: “Me han mandado mensajes, capturas de pantalla de cómo las ha dejado. Hay una chica que la arrastró una cuadra de los pelos por San Pablo. Lo denunció y la justicia no siguió por amiguismo, porque lo conocían”.

En su cierre, dijo: “Espero que se termine esto pronto, que se terminen los Santiago Martínez, que ninguna mujer le crea, porque es una persona que te envuelve en tantas mentiras. Miente con una naturalidad, que le llegás a creer cualquier cosa. No, chicas, no caigan en Santiago”, exigió.