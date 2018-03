Escándalo en Combate por los abusos en Independiente

“Es verdad que Leo Cohen ofrecía trabajo a cambio de sexo y él me hizo esa propuesta en su momento para Combate”, reveló Ulises. “Obvio que no agarré. Yo hice el casting normal y no quedé”, aclaró.

“Perdón que te meta hermano @ulisesjaitt , pero no me callo más. Leo Cohen Arazi le ofreció entrar a mi hermano a Combate a cambio de sexo. Mi hermano OBVIO casi lo muele a palos e hizo en su momento el casting normal. Por lo tanto, Marcos Gorbán está metido también”, había tuiteado Natacha horas antes haciendo alusión al ex productor de Combate (renunció en 2016) y padre de muchos reality shows como Gran Hermano y Operación Triunfo.

Denuncian que el RR.PP. involucrado en la red de trata del Rojo hacía "casting sábana" en el reality. Denuncian que el RR.PP. involucrado en la red de trata del Rojo hacía "casting sábana" en el reality.

Ulises señaló que él no fue el único al que Cohen Arazi le hizo una propuesta indecente. “Eso sí lo hizo y me parece horrible porque no podés jugar con los sueños de los chicos que vienen del interior a cambio de que para entrar a un reality tengas que estar con él, eso es abuso de poder”. “Vi un chico que por entrar por Leo quedó en Combate”, lanzó Ulises Jaitt, aunque después se atajó: “No estoy diciendo que hizo algo para entrar. Sólo cuento lo que observé. Saquen sus conclusiones”.

Embed Me olvidaba, perdon q te meta hermano @ulisesjaitt , pero no me callo más, Leo Cohen Arazi le ofreció entrar a mi hermano a “Combate” a cambio de sexo, mi hermano OBVIO casi lo muele a palos e hizo en su momento el casting normal. X LO TANTO MARCOS GORBAN ESTÁ METIDO TAMBIÉN — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 27 de marzo de 2018

Brian Lanzelotta salió a despegarse de la polémica

Después de que la ex Gran Hermano Marian Farjat señalara a su ex novio, Brian Lanzelotta, como cómplice de Leo Cohen Arazi, el RR.PP. imputado por corrupción de menores en Independiente, el cantante tropical salió a despegarse del escándalo.

“Yo no tengo nada que ver en esto. Este muchacho jamás me dio un peso”, aclaró de entrada. “Ella sale a tirar mierda y después tiene que sostenerlo. Yo no permitiría que alguien trate de prostituir a mi novia. Si yo me llego a enterar de eso, lo cazo del cogote”, agregó.

Brian es amigo del RR.PP. investigado por prostitución de menores en el Rojo. Brian es amigo del RR.PP. investigado por prostitución de menores en el Rojo.

Es que el lunes Farjat aseguró en Intrusos que Cohen Arazi le ofreció prostituirse y que Lanzelotta estaba al tanto de sus movimientos. “Si ella dice que yo era cómplice pero yo le conté, ella entonces también es cómplice”, retrucó el cantante y añadió: “Marian no tiene ni idea de la gravedad de lo que está hablando. Ojalá que tenga pruebas. Si lo que se dice sobre Leo es verdad, que pague. Pero hasta que se demuestre lo contrario, voy a seguir creyendo en Leo”, sentenció y agregó que desconoce el paradero de su amigo. “Leo, si estás mirando, aclará esta situación y sacanos a Francisco (Delgado) y a mí de este lugar que nos estás poniendo”, dijo ante las cámaras.

Perverso: “sé que Leo prometía trabajo a cambio de sexo, pero no sabía que lo hacía con menores”, dijo Ulises.

¿Despecho?

A su vez, Brian contó que las acusaciones de su ex pareja llegaron días después de que él se negara a retomar el vínculo amoroso. “El miércoles pasado me invitó a ir con ella a México. Estoy haciendo mi vida de soltero y Marian no deja de llamarme. Cuando ve que no contesto, sale a hacer esto”, expresó.

Natacha Jaitt sumó acusaciones contra más famosos

La siempre filosa Natacha Jaitt volvió a disparar contra varias figuras de los medios en Twitter, esta vez involucrándolas con el controvertido accionar de Leo Cohen Arazi. “Liliana Parodi, me hiciste mucho daño... Es tu momento de pagar, cuántos arreglos/tejes hiciste con Leo Cohen Arazi? Perdí la cuenta”, lanzó apuntando contra la gerente de programación de América, canal que tuvo en su grilla el reality Gran Hermano.

Natacha Jaitt apuntó contra Liliana Parodi y un conductor de TN. Natacha Jaitt apuntó contra Liliana Parodi y un conductor de TN.

La mediática también puso la lupa sobre un periodista del Grupo Clarín. “También hay un conductor de canal TN pedófilo homosexual, ya les ampliaré mis trabajos de inteligencia contra los abusos y la trata”, tuiteó y al día siguiente añadió: “Ya sacaron mi enigmático de ayer? CANAL TN, Siglas C... P..., pelado, alto, ojos desorbitados, PEDÓFILO”.