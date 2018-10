"Nosotros no vamos apurados a entregar mercadería, estamos tratando de salvar una vida", dijo "Beto" Chávez, del SIEN. Denunció, además, que encima se "pegan" atrás de las ambulancias para ir más rápido.

El desesperado pedido de ambulancieros: los automovilistas no les ceden el paso

Los reclamos ya se convirtieron en un pedido desesperado: los automovilistas no les ceden el paso a las ambulancias del SIEN que transitan con las sirenas en código rojo. “Te da mucha bronca, me cuesta entender que no te dejen pasar”, aseguró Alberto “Beto” Chávez, conductor del SIEN.