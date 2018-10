El día que Kloosterboer le puso los puntos al Gato

"Una vez le preguntamos cuál fue su peor derrota", contó Andy. Y recordó las palabras de Gaudio: "'Es que me peleé con mi novia. Me quedé hasta las tres de la mañana discutiendo, no dormí, entré de la cabeza y perdí 6-0, 6-0'".

Luego de las memorias del conductor del ciclo de Telefe, la actriz refutó: "Yo tenía razón". Y agregó: "Le dije: 'Me chupa un huevo con quién vas a jugar, con Federer o con el que sea'. Le puse los puntos. No me importa. Me gusta que la gente se haga cargo".

Y puntualizó: "En público era como muy cancherito y después (en la intimidad) era 'perdón, perdón'".