El Dipy acusó a Martín Cirio de pedófilo y mostró pruebas

"Me gusta que se le saque la careta de esta gente doble moral como El Dipy que me bardeó en Twitter cuando mostré los pelos de la ch... Muestro los pelos de la ch... pero al menos no me co... pibas de 15 años. Una cosa es deconstruirse y tirar un comentarios machista y otra es co... a una nena en grupo", lanzó La Faraona.