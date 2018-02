El divertido cruce entre Tinelli y Flor Peña en Twitter

"Aprovecho para preguntarle si el nene mío El Toto puede llevarle de regalo un Potus de la suerte que ademas cura el mal de ojo. Puede ponerlo donde le entre. Es un sueño. Att Sra Peña", Twitteó la actriz con el humor que la caracteriza.

Tinelli no se quedó atrás y le respondió en el mismo tono "Hola Sra @Flor_de_P . Gracias por sus saludos. Dígale a su hijo que cuando quiera lo invito a mi casa a que me traiga ese regalo y podamos hablar de fútbol, más allá que no sea cuervo. Besos".

“Cómo no Señor Marcelo. El no tendría problema en ir y llevar el potus. Y unas masitas de postre con el escudo de San Lorenzo pintado en aceite vegetal. Att Sra Peña",finalizó Peña.

Embed Señor @cuervotinelli quería felicitarlo x su nueva productora @LafliaOk que sea con mucho éxito.Aprovecho para preguntarle si el nene mío El Toto puede llevarle de regalo un Potus de la suerte q ademas cura el mal de ojo. Puede ponerlo donde le entre. Es un sueño . Att Sra Peña — Florencia Peña (@Flor_de_P) 21 de febrero de 2018

Embed Hola Sra @Flor_de_P . Gracias por sus saludos. Digale a su hijo que cuando quiera lo invito a mi casa a que me traiga ese regalo y podamos hablar de fútbol, más allá que no sea cuervo. Besos https://t.co/BaRU0dFfqt — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 21 de febrero de 2018