El doble asesino de Huincul cumplió un mes prófugo

A pesar de ser sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato de Pablo Soto y Arturo Sánchez y por el intento de homicidio de José Prono, Candia se encontraba en libertad (dado que la pena todavía no está firme), situación que aprovechó para fugarse el 9 de marzo.

Ayer, el fiscal jefe Santiago Terán afirmó que a un mes de su búsqueda aún no hay rastros certeros del doble homicida de Plaza Huincul y que se ampliaría al resto de la provincia.

El 19 de marzo, Jesús Candia fue declarado rebelde y se solicitó su captura, después de que no se presentara a firmar el 5 de marzo, asistiera a una audiencia de impugnación el 8, pero repitiera su conducta y no se presentara el 12, por lo que estiman que se escapó el mismo 8 luego de la audiencia.

Tras enterarse de la situación, Paola Soto, hermana de una de las víctimas, afirmó a LM Neuquén que por la fuga del homicida la tienen en estado de alerta, a ella y a toda su familia.

“Es peligroso que esté suelto, es gravísimo lo que pasó, a él no le tembló el pulso cuando mató a mi hermano. Hasta que no esté tras las rejas no vamos a estar tranquilos”, había indicado Paola. Además, recordó la frase que Candia expresó antes de ser detenido: “Maté a tres, me faltan cinco”.

