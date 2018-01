El domingo marcharán contra la contaminación de los ríos

La convocatoria que fue inicialmente para advertir sobre la situación del Limay se hizo extensiva a otras localidades del Alto Valle. "Convocamos este domingo a las 20 para marchar pacíficamente agradeciendo por lo que hemos logrado este año. Pero no sólo en Neuquén sino a que también se marche en las ciudades vecinas por lo que cada lugar necesite", sostuvo María Rosa Fernández, una de voceras la agrupación.

Fernández recordó que durante el pasado año consiguieron que se votara la Ley 3076 de alerta hídrico ambiental y que si bien no era exactamente lo que habían pedido, que era la emergencia, apeló para que la norma se reglamente.

"Al no reglamentarse la Ley 3076 no entro en presupuesto 2018, eso significa que no hay dinero nuevamente para medio ambiente, sobre todo para las plantas purificadoras, para que funcionen correctamente y acorde a la población de cada ciudad", agregó la ambientalista.

Fernández sostuvo que el reclamo es por todos los ríos. "Pedimos por toca la cuenca de los ríos, el Limay, el Negro y el Colorado, si no se sanea un río es imposible sanear a los otros", añadió.

