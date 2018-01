Vuelven a movilizarse por la contaminación de los ríos de la región

El verano pasado, al conocerse la clausura del balneario Municipal por la contaminación con una bacteria fecal, un guardavidas de Plottier, Carlos Pomponio, escribió una emotiva carta pública llamando a todos a movilizarse, que terminó volviéndose viral (ver aparte.)

Tras esa primera marcha, que se realizó el 7 de enero, se conformó un grupo denominado Salvemos los Ríos. Hubo varias actividades públicas y luego el debate se trasladó a la Legislatura, donde a mediados de año se logró la sanción de una ley provincial de saneamiento de los cursos de agua.

Liliana Pasarín, una de las voceras de Salvemos los Ríos, contó que la ley está vigente “pero se venció el plazo y no se reglamentó”, de modo que no hay precisiones sobre cómo se controlarán los fondos y los plazos de las obras comprometidas. Relató que se conformó el comité intersectorial previsto en la norma “y se hizo una convocatoria para el 26 de diciembre, aunque no se garantizó un lugar en la Legislatura para que funcione”.

Agregó que tampoco se previó una partida específica al sancionar la ley de presupuesto 2018, “que era la oportunidad para destinar recursos económicos para realizar el saneamiento”.

Ante ese panorama, desde Salvemos los Ríos decidieron volver a convocar a una marcha en el mismo lugar que un año antes. “Hasta ahora hay mucha palabra, mucho escrito y pocos hechos, por eso no va a ser una movilización simbólica, sino que queremos asegurar nuestro derecho a vivir junto a ríos y que estén en condiciones, porque eso afecta nuestra salud, lo social y la biodiversidad”, recalcó Pasarín.

La convocatoria se difunde por redes sociales, con la aclaración de que se trata de una manifestación “pacífica, sin ningún tipo de violencia”. El evento de Facebook se titula “Marcha aniversario Salvemos los Ríos” y ya tiene más de mil participantes.

--> Mensaje que apela a la sensibilidad

La primera marcha en defensa de los ríos se difundió junto con una carta del guardavidas Carlos Pomponio, en la que se preguntaba si quienes viven hoy en Neuquén van a ser “la generación que perdió el río Limay”. Ahora, el llamado a una nueva movilización tiene también un mensaje que apela a la sensibilidad de los vecinos.

“Ya ha pasado un año desde aquel sentimiento colectivo y desgarrador que a todos nos dejó un sabor amargo”, recuerdan los organizadores en la nueva carta de convocatoria. También consideran que, en 2017, los neuquinos “nos dimos cuenta de que habíamos cometido una tremenda equivocación: les habíamos confiado los ríos a nuestros gobernantes y ellos simplemente no sólo no los cuidaron, sino que también dejaron hacer a diestra y siniestra”.

Sostienen además que, como hace un año, la propuesta es “hacerse oír” porque “pasamos de tener los ríos más limpios del mundo a unos con futuros dignos de comparar con el Riachuelo”.