El drama de la lluvia: "No podés irte y dejar lo que lograste con tanto esfuerzo"

La toma Los Polvorines era ayer una pequeña Venecia, sin el glamour europeo. El agua cubrió las calles de vereda a vereda y hubo familias que no podían salir de sus casas sin que el líquido les llegara a las rodillas. En Valentina Sur, Almafuerte y Confluencia también hubo sectores complicados, con varias viviendas anegadas.

Mario vive desde hace seis años en Los Polvorines, en una calle sin nombre entre Anaya y Senguer, que ayer era un río. Contó que esa vía no tiene salida y que siempre que llueve se inunda. “También hay una boca de las cloacas que se revienta y a muchos vecinos con las casas bajas les entró agua”, agregó.

Leonardo vive en la misma toma, cerca del puente sobre el arroyo Durán. Comentó que todo el sector estuvo inundado desde el lunes a la noche. “En estas calles el agua no tiene dónde desembocar y circulan muchos autos, al estar la Ignacio Rivas cortada, que empeoran la situación”, dijo.

Respiro

Los Polvorines fue una de las zonas más complicadas con el temporal. Al mediodía, cuando la lluvia dio un respiro por unas horas, los vecinos aprovecharon para reforzar los improvisados diques de ladrillo o tablas para que el agua no ingrese a sus terrenos.

Francisco Baggio, subsecretario de Seguridad Ciudadana, explicó que, pese a la intensa lluvia, no fue necesario evacuar a nadie. “Tuvimos dos o tres casos en los que aconsejamos irse, pero esas personas prefirieron esperar”, indicó.

Inundaciones lluvias julio 2020 Neuquén Claudio Espinoza

Remarcó que los sectores anegados están distribuidos por distintos barrios “y pasó que una casa tenía agua y la de al lado no”. Como siempre, las familias más perjudicadas fueron las que viven en asentamientos de la periferia.

En la toma Las Flores, de Almafuerte, hubo varias calles cubiertas de agua. Allí vive Lorena con su pareja y sus dos hijos mellizos de 6 años. El martes por la tarde, se les inundó el pozo del baño. “Se mojó toda la parte de atrás, las piezas, y no podés irte para no dejar lo que lograste con tanto esfuerzo, pero hace años que pedimos que rellenen”, relató.

En Gran Neuquén Norte, en Toma Argentina, se inundó la calle Potente, cerca de Primero de Enero. El agua entró en dos viviendas y sus ocupantes fueron con familiares a esperar que pase el temporal. El resto de los vecinos aguardaba con preocupación a que la lluvia disminuya.

Al sur de la ciudad, en la toma La Costa, los vecinos sufrieron el desborde del canal O’Connor, que confluye con el Durán. A Verónica, que vive cerca de esa esquina, el agua le ingresó al patio. Comentó que el peor momento fue el martes a la noche, porque el desborde se debió a basura acumulada en el puente y el Municipio limpió ayer con máquinas.

Inundaciones lluvias julio 2020 Neuquén Claudio Espinoza

Hasta ayer al mediodía, muchos temían repetir la historia de la inundación de 2014, que dejó una huella imborrable en la memoria de los neuquinos.

Según el pronóstico, la lluvia cesará de a poco desde hoy, lo que llevará alivio a las familias anegadas que, en muchos casos, por el temporal, también se quedaron sin leña.

->Con la obra del Durán, drenaron el 90% de las calles

El martes al anochecer, operarios del Municipio derribaron un muro y conectaron el arroyo Durán con una laguna de emergencia, para acelerar el escurrimiento de los pluviales. Gracias a esa obra, ayer al mediodía ya habían drenado el 90% de las calles que forman parte del sistema de desagüe.

“Se trata de una laguna de atenuación que en realidad es una obra en ejecución y el intendente Mariano Gaido indicó que la usemos en la emergencia para quitarle caudal al Durán. Por suerte sirvió, porque el Bajo drenó enseguida y, en menos de un día, había escurrido el agua en el 90% de la ciudad”, afirmó Francisco Baggio, subsecretario de Protección Ciudadana.

Explicó que la laguna forma parte de una megaobra iniciada en 2018 para mejorar el funcionamiento del Durán. “Tiene unas 10 hectáreas de extensión, es muy grande, y eso es lo que hizo que se pudiera drenar tan rápido”, precisó.

image.png

La laguna está ubicada dentro del predio de las 127 Hectáreas, en el barrio La Sirena, a la altura de Saavedra y Alfonsina Storni. Es un terreno más bajo que el arroyo, que puede recibir un volumen importante de agua para aliviar el sistema pluvial de la ciudad.

Baggio señaló que, para hoy, el pronóstico es de frío intenso sin lluvias, de modo que los barrios con anegamientos se irán recuperando.

Aclaró, no obstante, que “el drenaje solo es posible en las calles que tienen pluviales y en las demás queda agua acumulada en algunos sectores, porque se asfaltó y no se hizo el desagüe”. Dijo que eso pasó en Senguer, “donde la bajante por Anaya no tenía cómo escurrir y ese líquido se terminó acumulando en Los Polvorines”.