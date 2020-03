El drama de las pymes, en boca de un comerciante

Las calles vacías representan lo obvio para Ortiz: “¿Quien me va a venir a comprar una bicicleta o un repuesto ahora?”. Pero aun así no encuentra ningún plan que lo ayude a resistir la brutal embestida del coronavirus a la economía: “Tenemos que afrontar sueldos, alquileres, cargas sociales, gastos comunes, que es una plata muy grande”.

Crisis: La gran mayoría de los comerciantes tienen que pagar sueldos y alquiler.

Además, empatizó con el resto de los comerciantes de la zona, con quienes se mantiene en contacto durante estos días: “Mi situación es como la de cualquiera que está con el negocio cerrado, necesitamos que el gobierno nos tenga en cuenta. Yo no quiero que me regalen nada y ningún comerciante quiere que le regalen nada. Pero necesitamos un crédito blando para salir de este compromiso porque yo no se cómo le voy a pagar a la gente todavía”, comentó preocupado.

No solo lo amenaza la quiebra de su empresa, sino que también lo atormenta el hecho de no poder pagarles a sus trabajadores justo en medio de esta pandemia: “Como pymes también generamos trabajo. Tengo diez empleados, diez familias que dependen de su sueldo. La gente quiere cobrar, no puedo decirles que les voy a pagar el 30% del sueldo. Me van a matar, porque tienen compromisos como tengo yo”, sostuvo.

