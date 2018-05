El EPAS desmiente que el río Limay sea "un inodoro"

“El EPAS no monitorea los ríos y no pudo decir si estaba afectado o no. El EPAS controla las plantas de tratamiento depuradoras y se somete a los monitoreos de las autoridades de aplicación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la de Medio Ambiente, y ellos monitorean con la AIC los ríos”, dijo. Explicó, además, que la planta Tronador vierte aguas abajo de donde se toma el agua para ser depurada y destinada a consumo y apuntó a las declaraciones de Baggio, quien había dicho que los neuquinos “tomaban agua de un inodoro”. “Son negligentes, temerarias, faltan a la verdad y revelan un desconocimiento del sistema de suministro de agua potable”, criticó. No obstante, señaló que le parece bien que se haga un nuevo monitoreo del agua.

“Lo dicho por Baggio revela un desconocimiento del sistema de suministro de agua potable”. Mauro Millán

Presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)

contaminacion de rios

