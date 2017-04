El EPAS y la Muni vuelven a debatir el futuro contrato

En medio de los cruces entre ambas administraciones, la comisión de trabajo volvió a reunirse esta semana para analizar la estructura de costos del ente y la futura conformación de las tarifas.

Entre los principales obstáculos para firmar el acuerdo se cuenta el pedido de contabilidad separada que hizo el Municipio, quien exige que el aporte de los contribuyentes neuquinos se destine únicamente al servicio de la capital y no se desvíe al interior de la provincia. Para eso, reclaman un EPAS local o al menos una administración autárquica de los recursos. Desde provincia afirmaron que el contrato prevé la creación de una unidad de negocios exclusiva para la capital.

“La dilación en la firma demuestra la incapacidad absoluta de sentarse entre la Provincia y el Municipio para trabajar en conjunto. Tienen que tener la madurez política”. Mercedes Lamarca Concejal de Libres del Sur en la Ciudad

El servicio deficitario actual y las obras pendientes son otro punto a resolver. Mejorar la prestación para los usuarios de la ciudad demandaría una gran inversión que, de trasladarse a las tarifas, generaría el descontento de la población hacia el gobierno provincial. Por eso, la Provincia pidió que el Municipio haga un aporte para infraestructura, algo que el gobierno municipal no está dispuesto a conceder.

La Municipalidad se afirma en el acuerdo que ya tiene con la cooperativa CALF por la prestación del servicio eléctrico, que no requiere inversiones municipales para llevar el tendido a nuevos barrios o incorporar mejoras en la prestación. Como el contrato establece el desarrollo de un mecanismo de control con penalidades fijadas en caso de incumplimiento, el actual servicio del EPAS podría estar sujeto a recibir multas que generarían más complicaciones para el ente.

La Provincia solicitó que durante un lapso no se promuevan los juicios ni reclamos por las deficiencias en la prestación. En el medio del cruce están los vecinos que sufren en carne propia los desbordes cloacales y sienten cómo cunde el pánico cada vez que empieza a llover. En el medio también están los miles de habitantes que viven en terrenos no regularizados y que aún no tienen acceso a los servicios de agua y cloacas.

Ellos, ajenos a la disputa entre dos partidos por el control de la ciudad, necesitan de una rúbrica que garantice la calidad del servicio y su alcance a toda la ciudad. Para muchos, la solución podría empezar con la firma del contrato.

“Los puntos sin resolver surgen porque Provincia y Municipio se tiran la pelota; estamos en un año electoral y esperábamos que eso no dilatara la firma, como está pasando”. Sebastián Gamarra Concejal de Propuesta Ciudadana en la Ciudad

CRONOLOGÍA

Una secuencia con final abierto

2016: El 26 de agosto se dio inicio a las negociaciones

Representantes de la provincia y el municipio comenzaron un ciclo de reuniones para acordar la conformación de dos comisiones de trabajo: una avanzaría en el contrato de concesión y otra se enfocaría en el servicio de agua y saneamiento.

2017: El 30 de enero se anunció el envío del contrato a la Muni

Lo hizo el gobernador Omar Gutiérrez. “Esperemos que, a la brevedad, podamos contar con este elemento que va a fortalecer toda la operatoria que tiene a cargo el EPAS en Neuquén capital”, sostuvo el mandatario.

Discuten cómo se usará la plata que pagan los vecinos

NEUQUÉN

Autoridades municipales y referentes del área comercial del EPAS se reunieron esta semana con el objetivo de avanzar en uno de los puntos clave del contrato: la estructura de costos y su impacto en la tarifa.

“El EPAS debe informar en detalle cómo se conforman sus costos de prestación en la ciudad de Neuquén. Por ejemplo, cuánto representan los sueldos del personal y cuánto los costos de insumos y servicios”, señalaron desde la Municipalidad, sin precisar una fecha para la firma del contrato.

Por su parte, el presidente del EPAS, Mauro Millán, aseguró que es una incógnita por qué el Municipio tarda tanto en firmar un contrato que ya está redactado y consensuado entre las partes. “Esperamos que no sea otra chicana más de las que usa el intendente (Horacio Quiroga) en un año electoral, donde descalifica y pone en duda el servicio del EPAS”, señaló el jefe del organismo.

Millán le apuntó directo al foco de conflicto. Aseguró que el contrato prevé la creación de una unidad de negocios diferenciada para que la recaudación de la ciudad se destine a mejorar el servicio local y no a otras obras en el interior.

No obstante, aseguró que es necesario que el Municipio se comprometa a realizar obras pluvioaluvionales para evitar que las cámaras de registro se rebalsen cada vez que llueva. “No es sólo el agua sino lo que la lluvia arrastra; en las cámaras ingresa ripio, piedras y escombros que tapan los ductos y dañan nuestras bombas”, se quejó el funcionario, y agregó que rechazarán las multas cuando la culpa sea la falta de obras locales.

Desde el Municipio aseguraron que, en principio, el contrato de exclusividad se firmaría por 30 años, un lapso de tiempo que le permitiría a la Provincia acceder a líneas de financiamiento para mejorar la infraestructura.

Mientras tanto, Millán consideró que tanto la Provincia como la Municipalidad deberían gestionar los fondos para llevar obras que beneficien a todos los vecinos.