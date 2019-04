El equipo argentino para el mundial virtual de FIFA

Finalmente, y tras más de 11 horas de enfrentamientos, Nicolás Villalba, por la PlayStation 4, y Yago Fawaz, por la Xbox, se destacaron y consiguieron la victoria que les garantizó representar a la Albiceleste en la FIFA eNations Cup. “Muy contento de ser el representante argentino en PS4 en la próxima eNationsCup. Felicitaciones a Yago por ser nuestro representante en Xbox”, publicó Villalba en su cuenta de Twitter. El pibe, de 19 años y oriundo del barrio porteño de Flores, es el número uno en el ránking mundial de los jugadores de la consola de Sony y se desempeña profesionalmente en el mundo gamer representado al club Basilea, de Suiza.

Tras el halago de su compañero de equipo, Fawaz le devolvió, también vía redes sociales, un mensaje de camaradería: “¡Clasificado junto con Nico! Vamos a representar a Argentina”. A su vez el joven, quien defiende los colores de Independiente en la Superliga argentina, contó las sensaciones de un player. “Me encantaría aclarar algo siendo una personas que se dedica `a jugar todo el día a la play`. Todavía no encuentro el significado de esa frase. Todos los que se dedican a los eSports somos personas: comemos, dormimos, tenemos novia, etc. Es un trabajo como todos los demás, no nos hace ni más ni menos vagos. ¿O acaso un futbolista practica las 24 horas del día su profesión?”, se descargó el decimosexto en el orden internacional de su categoría.

argentina esports team

La FIFA eNations Cup se llevará a cabo en Londres el 13 y 14 de abril: 20 países disputarán el torneo virtual.

El mundial de las consolas, que cuenta con el aval de la FIFA, se llevará a cabo por primera vez este año, entre el 13 y el 14 de abril, en Londres, Gran Bretaña. Durante esos dos días, los representantes de 20 países, entre los cuales Arabia Saudita aparece como uno de los principales candidatos, competirán para encumbrar al fútbol virtual.

Y la dupla argentina tendrá desde el arranque una parada complicada: el sorteo los emparejó en el Grupo C junto a Alemania, Brasil, Noruega y Suecia, lo que los especialistas denominaron “el grupo de la muerte”. El conjunto nacional que salga campeón, además de la gloria, se llevará 100.000 dólares y sumará 1500 puntos EA Sports FIFA Global Series, el cual los beneficiará en el ránking global Los jugadores participantes disputarán partidas individuales (uno contra uno) y en equipo (dos contra dos) en las dos consolas durante la fase de grupos. Las dos naciones mejor clasificadas de cada una de las zonas pasarán a la fase de eliminación directa.

“Como uno de los mayores acontecimientos de las Series Globales de la FIFA EA Sports, la eNations Cup es una novedad en el calendario profesional eFútbol de esta temporada”, indicó la FIFA sobre la competición.