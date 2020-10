¿El especial de humor de Tinelli corre peligro?

El regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de El Trece vuelve a ponerse en duda. Tras la confirmación de que el "Bailando por un sueño" no va a salir al aire este 2020 por la pandemia de coronavirus, el conductor apostó por un especial de humor para el 26 de octubre con las históricas figuras de Videomatch. Sin embargo, el periodista Pablo Layús aseguró en Informados de todo que el envío no saldrá en esa fecha dado que en las últimas semanas Fredy Villarreal y José María Listorti contrajeron Covid-19. Aunque de momento no hay una información oficial, Layus contó que la emisión fue postergada y que incluso peligra, dado que Tinelli está preocupado por la ola de contagios.