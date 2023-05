El expetrolero de Rincón que violó a su sobrina obtuvo la libertad condicional

La pena para el petrolero abusador no satisfizo las expectativas de la querella, que, por lo menos, ahora pretende que el hombre cumpla con la totalidad de la condena (que finalizaría en unos 18 meses), y han presentado con anterioridad un informe psiquiátrico que afirma que el condenado es "un pedófilo" y "un parafílico" y por lo tanto su libertad supone un riesgo, tanto para la víctima como para otros niños por el alto riesgo de reincidencia.

Aunque ya lleva cumplidos los dos tercios de condena que la Ley de Ejecución Penal establece como requisitos dentro de la progresividad de la pena para acceder a la libertad condicional, el beneficio le había sido negado en reiteradas ocasiones, hasta que un Tribunal de Impugnación le dio la derecha meses atrás, a pesar de la oposición prestada por el querellante Marcelo Hertzriken Velasco.

Luego, a raíz de un error administrativo, el TSJ dio marcha atrás el fallo, pero lo cierto es que la defensa del hombre ha incansablemente insistido en ingresar al condenado al régimen condicional. Poco tiempo atrás, de hecho, recibió las salidas transitorias, durante las cuales el hombre asegura que ha estado asistiendo a un tratamiento psicológico, aunque la querella pone esto en duda.

Marcelo Hertzriken Velasco

Dentro de estas idas y vueltas en la causa, este jueves se realizó una nueva audiencia para pedir el beneficio (por parte de la defensa y con el consentimiento de la fiscalía), en la cual el juez interviniente otorgó la libertad condicional al violador, por lo que el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, que representa a la víctima, una vez más puso el grito en el cielo y ya prometió impugnar la decisión.

"El magistrado accede a lo que propone la defensa y la fiscalía y manifiesta que el personal penitenciario del gabinete criminológico tendrían más razón porque lo ven al imputado arrepentido del hecho que cometió. Pero lo cierto es que no se lo entrevistó a él directamente si no a allegados", expresó el abogado en declaraciones radiales.

Respecto del supuesto tratamiento psicológico en curso, indicó de igual manera que una psicóloga ofrecida como testigo afirmó que el hombre no se sometió a un tratamiento intramuros pero aseguró estar haciendo uno durante sus salidas transitorias, aunque no se presentó ninguna constancia de ello. "La psicóloga dijo (en audiencia) que 'él le dijo que va'", confió Velasco.

En este sentido, insistió en que se han presentado ya con anterioridad informes psiquiátricos que demuestran que el hombre "es un parafílico, un pedófilo que no reduce la posibilidad de ataque solamente a las formas incestuosas", y que de esta manera, los informes en contra del beneficio y a favor presentan una calidad "muy disímil".

Al igual que en muchos casos de violadores, el hombre presenta conducta y concepto con puntaje de 10 dentro del penal, lo que también va en contra de lo evaluado sobre su psiquis y, a opinión de la querella y de algunos magistrados que han resuelto anteriormente, no alcanza para otorgar el beneficio.

Por lo pronto, el ex petrolero recibió la libertad condicional, pero Hertzriken Velasco aseguró que desafiará la decisión. No obstante, la realidad es que tarde o temprano, el hombre recuperará la libertad y ya no habrá mucho por hacer, ni para las partes ni para el Estado.

De hecho, le restarían unos 18 meses nada más para terminar de purgar su condena por las reiteradas violaciones contra su sobrina, hoy de 18 años.