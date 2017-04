El fetiche de Adrián Suar

Tras conocerse la noticia, habló la primera mujer del productor, Araceli González, que no tuvo problemas en meterse al barro y lanzar picantes declaraciones.

Consultada sobre la supuesta manía del actor de hacer que sus novias se sometan a cirugías, González contestó entre carcajadas: “Me contaron, es genial lo que dicen”, y adviritó: “Mirá, Adrián, nariz como la mía no vas a encontrar, porque la mía no está hecha, es natural”.

Luego arremetió filosa: “A Adrián le gustaba mi nariz y rogaba que mi hijo saque mi cara”, y retrucó: “¡Adrián, no vas a encontrar otra como yo, te lo digo ya”.

Sobre el vínculo de su ex y Bravi lanzó eufórica: “No sé. Yo no estoy en la bragueta de Adrián, chicos, ¿qué me piden?”. “Si esto es real, se lo va a decir a mi hijo”, añadió

Cambió de opinión

Magui Bravi siempre defendió la forma de su nariz, pero ahora sorprendió con un perfil totalmente distinto. Aunque no hizo ninguna declaración al respecto, sí se preocupó de mostrar su nueva apariencia en Instagram.

“Me da pánico tocarme. Incluso estaría varios meses sin hacer nada y con la cara violeta, porque tengo mala cicatrización. Aunque no lo descarto”, había dicho la bailarina a fines de 2012.

Al parecer, Suar logró convencerla. Según los rumores, el productor estaría dispuesto a blanquear la relación en junio.

Al quirófano de la mano del Chueco

“Me da impresión sacarme sangre, así que me cuesta pensar en hacerme una cirugía. No me imagino operándome”, había dicho Griselda Siciliani en 2006. Dos años después y en plena relación con Suar, se hizo una rinoplastía con el mismo cirujano que operó al productor. “Me siento mejor, me veo más linda. Estoy súper contenta con la cirugía de nariz y con el cambio de mi cuerpo”, habría dicho la actriz en el set de Patitio feo, la tira de la que participaba en esa época.