El fin de semana empiezan los narcotests en la ciudad

Facundo Churrarín, director de Tránsito del municipio capitalino, dio detalles a LM Neuquén respecto de la mecánica de estos procedimientos y las sanciones para los infractores.

Los kits, que son aportados por la CNRT, se componen de dos piezas. Una se llama colector de saliva, que es muy similar a un chupetín con una parte plástica y una esponja en la punta.

Para comenzar el test, el conductor debe llevarse ese dispositivo a la boca y frotarse como si utilizara un cepillo de dientes durante tres minutos. Luego, eso se coloca en la segunda pieza, un receptor, donde se traba, se gira y el aparato empieza absorber la saliva.

Hay que esperar al menos 10 minutos para que se obtenga el resultado, que se da a partir de que la esponja toma contacto con el papel que está en el fondo del aparato y que hace funcionar los reactivos. A partir de ahí si las líneas que tiene el dispositivo se empiezan a colorear, eso quiere decir que el conductor no consumió nada. De lo contrario, cada línea que no se colorea indica la presencia de alguna de las seis drogas en total que puede detectar el sistema.

Análisis

“Esto determina algo cualitativo, no cuantitativo, es decir, no establece una cantidad de droga sino solamente la presencia de la sustancia, con eso es suficiente para que el conductor no pueda seguir manejando”, explicó Churrarín.

La CNRT, que les realiza este mismo test a los choferes de micros de larga distancia en la ETON, aportará un médico que estará presente en cada operativo y la cantidad de dispositivos con los que contará la municipalidad dependerá de lo que envíe el organismo nacional. “Nosotros tenemos la idea de sumar un laboratorista”, aseguró el director de Tránsito.

Los operativos se harán en algunos casos de manera conjunta con los de alcoholemia y, en otros, de forma separada, intensificándose los fines de semana.

Sanciones

Si la persona se niega al test, automáticamente el resultado se da por positivo, con retención de la licencia, el vehículo quedará en manos de alguien que pueda conducirlo o de lo contrario será secuestrado.

El control en la calle se realizará con personal de Gendarmería, que sumará perros adiestrados para descartar cualquier situación de narcotráfico.

“Estimamos que vamos a hacer entre 20 y 25 muestras por procedimiento. Ante un resultado positivo, quien determinará el tiempo de retención o destrucción de licencia, lo mismo que el valor de la multa, será el juez de Faltas”, dijo Churrarín, quien explicó que pueden darse casos particulares. “Por ejemplo, el de alguna persona que tomó algo por prescripción médica. Esto puede actuar como atenuante pero no quita el hecho de que se le prohíbe seguir conduciendo, con lo cual se lo sanciona pero con una multa más leve”, precisó. “De lo contrario, si hubo intento de fuga u otro comportamiento agresivo, esa situación puede aumentar el valor de la sanción”, advirtió el funcionario municipal.

El Municipio y la Policía provincial intensificarán los controles de tránsito y los test de alcoholemia.

