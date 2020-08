El fiscal general Gerez le pidió disculpas a la periodista Luli Trujillo

El fiscal general José Gerez se contactó con la periodista Lucila Trujillo para pedirle disculpas en nombre del Ministerio Público Fiscal (MPF), luego del maltrato que sufrió por parte del fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán .

Trujillo también lo informó en su cuenta de Twitter, donde también informó que Gerez le contó sobre el pedido que realizó a primera hora de este viernes para que se le realice un jurado de enjuiciamiento.

"Agradezco la rápido reacción por parte de las autoridades judiciales y entiendo que la única manera de construir una justicia con perspectiva de género es haciéndose cargo. Ojalá en unos años podamos hablar de otra realidad", escribió la periodista de C5N.

https://twitter.com/lulitru/status/1291723124476698625 El fiscal general de Neuquén @josegerez se comunico conmigo para pedirme disculpas en nombre del Ministerio Público de dicha provincia y me informó que ayer por la tarde inició el pedido de juicio político al fiscal jefe de Cutral Có Santiago Terán. (sigue) — Luli Trujillo (@lulitru) August 7, 2020

https://twitter.com/mpfnqn/status/1291724293106262017 El fiscal general José Gerez se comunicó con la periodista @lulitru. En nombre de todas las personas que integramos el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, le pidió disculpas por el trato violento y misógino que recibió de parte del fiscal jefe Santiago Terán, en @C5N — MPF Neuquén (@mpfnqn) August 7, 2020

A primera hora de este viernes, Gerez realizó el pedido de Jurado de Enjuiciamiento fundamentado en dos hechos: por un lado, la entrevista que Terán mantuvo al aire de C5N, en la cual "ejerció directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista Lucila Trujillo, en un contexto donde el modo de dirigirse e interactuar con la mencionada periodista fue violento y misógino", según fundamentó el MPF.

El otro hecho fue la entrevista inicial que el fiscal jefe mantuvo en la radio FM Fuego de Cutral Co, hecho que ya había motivado el inicio de un sumario luego de afirmar que las mujeres víctimas de violencia de género deberían armarse para defenderse. “La violencia por mano propia, bajo el pretexto de la legítima defensa, resultan incompatibles con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla”, detalló Gerez en la gacetilla oficial.

Luego de que el canal nacional contactara al funcionario judicial para que pudiera explicar los dichos vertidos en la radio local, Terán increpó a la periodista. “Imagínate que el tipo que esta con vos es un violento y la única oportunidad que tengas es un arma ¿La usas o no la usas? Tu vida o la de él, elegí ¿Vas al cementerio o matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, se sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita”, declaró el fiscal.

Su accionar generó un amplio repudio nacional y, este viernes, Trujillo recibió las disculpas correspondientes por parte de Gerez.