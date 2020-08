El futuro llegó hace rato

La práctica laboral a distancia no empezó ayer, lo que pasó este año es que se generalizó en todo el mundo. Las dudas se despejan solo con ver los canales de televisión internacionales, que multiplicaron los programas realizados a distancia. Entrevistar a un personaje en el piso de un canal o a la distancia con alguna herramienta online de conexión no cambia el contenido. La estética de las emisiones desde la casa se irá mejorando con el tiempo y estas se irán mechando con las emisiones de estudio y exteriores tradicionales en la televisión, que ya no es lo que era. Muchos ya no esperan a que los programadores les digan qué ver en cada momento, prefieren elegir por sus propios medios y están las plataformas como Youtube que lo permiten. Es la tecnología. Es imparable, como el teletrabajo. Guste o no.