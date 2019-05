"El futuro de Vaca Muerta está en el mercado global de GNL"

Chris Spaulding considera que la formación shale debe profundizar en el mercado regional y luego dar el salto a la demanda global.

¿Cuál es la perspectiva que usted ve en el mediano plazo para el desarrollo de Vaca Muerta?

Yo veo la posibilidad de abastecer primero toda la demanda y las necesidades de la Argentina, y luego que Argentina va a dejar de importar GNL. Vamos a ver cuánto se sigue importando desde Bolivia, pero esto va a cambiar a la Argentina de una manera muy positiva. Y después hay que mirar las posibilidades de exportar al mercado regional: a Chile, Uruguay, Brasil, con gas o generando electricidad con gas argentino y exportando electricidad. Esto es para mí posible y muy interesante. Pero más allá en el tiempo, yo veo a la Argentina entrando en el mercado global de GNL, algo que va a aumentar la importancia de la industria argentina de gas y petróleo en el mundo. En el negocio del GNL la competencia ya es muy feroz, entonces va a ser un desafío muy interesante.

Según su opinión, ¿cuál es la opción para el gas de Vaca Muerta en ese contexto? ¿Salir por barcos desde el puerto de Bahía Blanca o buscar una salida por Chile hacia el Pacífico?

Yo no tengo esto definido. El precio del GNL para oriente es un precio más alto que el entregado en Europa. Pero si el transporte va a hacerse con exportaciones hacia Chile, tenemos que pasar con más infraestructura, cruzando las montañas, que es mas costoso que por el Atlántico. Al mismo tiempo, el precio del gas en Europa es menor, pero implica menos gastos. Hacia el otro lado el precio es más alto, pero implica más gastos. Creo que la industria, trabajando con las entidades reguladoras, lo puede solucionar.

En el último año, sobre todo en petróleo, Vaca Muerta pudo esquivar las tensiones de la economía argentina, ¿por qué pasó?

Yo veo esto de una manera muy positiva. Los recursos son de clase mundial, es muy difícil de subestimar. Eso sí, vamos a necesitar un marco regulatorio fiscal para el GNL. Pero el Gobierno ya lo está mirando.

Ellos dicen que no hace falta un marco regulatorio…

Esto se va a solucionar; porque si hay un contrato de GNL, este contrato requiere una determinada cantidad de reservas de gas dedicada a esto.

Es decir, ¿la solución pasaría por contratos de venta en firme?

Es una posibilidad, es una manera de hacerlo.

¿Es una condición necesaria para invertir en las plantas de licuefacción para GNL?

No es una condición necesaria, es algo que ayudaría. Ahora, cuál va a ser la solución, yo no lo sé. A mí me gusta decir las cosas así: estos son buenos problemas para tener, el tipo de problemas que uno quiere tener. En vez de cortar gas y cortar suministro de gas, estamos pensando en cómo podemos aumentar, en la región, en el país, afuera.

Pero el tema de la planta de licuefacción ya hace un año que se está hablando, ¿no?

Estos proyectos no son fáciles.

¿Depende de la elección, de la cuestión política interna del país?

Yo no me meto en la política, yo soy una persona que mira las posibilidades económicamente viables para el país.

¿Qué break even (costos de cobertura de los gastos) de gas se necesita para poder exportar?

Hay que ser competitivos, el precio va a subir o bajar, el precio exacto puede cambiar.

¿Hay diálogo con otras empresas para poder construir la planta de licuefacción?

Hay varias cosas en marcha, sobre todo esto no tengo comentarios.

Algunos dicen que Chile sería mejor para acceder a construir la planta de licuefacción, porque el financiamiento es más barato, y otros cuestionan que se pueda hacer una planta con gas argentino en Chile.

Es una cosa de cómo se va a armar el negocio. Y cuál es el negocio que va a beneficiar al país, a la Argentina, a los otros países involucrados.

