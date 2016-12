Los dirigentes de la Uocra levantaron los cortes de ruta al ser convocados por el ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido, y el titular de la Subsecretaría de Trabajo, Ernesto Seguel, para destrabar el conflicto que bloqueó el tránsito sobre las rutas 7, 51 y 22.

La Uocra había retomado el plan de lucha para conseguir trabajo y una suma fija para sus desocupados. Fueron convocados por el Gobierno en un lugar a convenir, primero para el mediodía y luego para las 17, para resolver el conflicto.

El gremio levantó los piquetes que mantenía desde las 6 de la mañana en la Ruta 7, a la altura de Panicie Banderita; la Ruta 51, distante a 5 kilómetros de la Ruta 7: y sobre la Ruta 22 y calle Olascoaga en Plottier.

“Queremos trabajo principalmente pero sino un subsidio porque los compañeros no tienen nada. Ayer se fueron como 100 policías a Rincón. Le pagan a la fuerza pública para eso tiene plata pero no para los trabajadores”, dijo el secretario General de la Uocra-Neuquén, Juan Godoy.

Y agregó: “Nos quedaremos hasta que nos repriman”.

Dijo que no tienen contacto directo con referentes del Gobierno provincial y que se comunican a través de Uocra Nacional.

“Lo llamé a Ernesto Seguel (titular de la Subsecretaría de Trabajo) y no me respondió. No lo llamo más”, sostuvo Godoy.

Desde la conducción de UOCRA seccional Neuquén, ratificamos la continuidad de nuestro plan de lucha, en reclamo de más trabajo para los obreros neuquinos.

“Durante la jornada de este martes 14 acatamos la orden judicial de desalojo para no provocar un problema mayor, aunque ante la falta de respuestas, nos encontramos hoy nuevamente sobre las rutas ratificando nuestro pedido de solución urgente a la crisis que atraviesan los trabajadores”, señalaron a través de un comunicado de prensa.