El Gobierno dio de baja el ballet de Iñaki Urlezaga

El proyecto, que integraban 60 bailarines argentinos y de países limítrofes, había comenzado en 2013 en el área de Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Pero ahora, su costo de funcionamiento, de unos 30 millones de pesos, no pasó el filtro de las políticas actuales de reestructuración.

Impotencia

Al conocer la noticia, Urlezaga escribió una dura carta para criticar la decisión de Avelluto. “Impotencia, tristeza, desolación son las primeras palabras que vinieron a mi cabeza ayer cuando me comunicaron desde el Ministerio la decisión de bajar al ballet nacional Danza”, indicó el bailarín y continuó: “Este ballet se estaba formando día a día; le faltaba seguramente mucho por crecer, pero fue mucho también lo que se logró en tan sólo 4 años de existencia ¿Cómo no enojarme o revelarme frente a la decisión que considero más contraria al arte? ¿Por qué no se fortaleció el espacio en lugar de quitar una fuente de trabajo y lugar de expresión logrado sólo con esfuerzo y trabajo de calidad?”. “¿Cómo no sentirme vacío como artista y argentino después de todo lo que me consta que los integrantes de la compañía dimos para que el país tenga un espacio nacional para la danza clásica y que se estaba construyendo con Danza?” agregó indignado.