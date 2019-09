Desde el gobierno, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesa, Luis Miguel Etchevehere, expresó que estos dichos "genera alerta en la producción".

"Es tan mala la herramienta que hasta el mismo comunismo la ha dejado de lado. Si uno no es dueño de la propiedad privada y no se respeta eso, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay generación de empleo", destacó el funcionario.

Por su parte, desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no sólo rechazaron la iniciativa, sino que "al no ser desmentidas por la coalición política a la que pertenecen (Frente de Todos) parecieran ser peligrosamente compartidas".

A través de un comunicado, consideró que "estas ideas caducas, sumado al proceso que han seguido entre otras Cuba y Venezuela, cuyos resultados están a la vista del mundo; queremos dejar en claro que los productores asociados a CRA apostamos a seguir creciendo y aportando recursos y alimentos para mucho más que nuestro mercado interno".

"Cuando vemos ideas como éstas entendemos que lejos estamos de encontrar un destino común que nos vincule con el mundo moderno y no con la pretensión de una ideología, felizmente superada", indicaron.

En una línea similar, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, consideró que la propuesta de Grabois "perturba la necesidad de lograr consensos y paz en nuestro país y que no se alimenten de cuestiones innecesarias que traen malestar. Ir con estas ideas es asegurar un fracaso de la agricultura y del campo en Argentina".

Para Pelegrina, de tomarse en serio, "sería un tiro en el pie" para el Frente de Todos, espacio que lleva como candidato a presidente a Alberto Fernández.

