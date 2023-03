El Gobierno marcó su postura sobre el reclamo de las organizaciones sociales

En comunicación con un medio radial, el ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Germán Chapino, explicó cómo se vienen desarrollando las negociaciones con un sector de las organizaciones sociales. “Nos juntamos el lunes, hicimos un cuarto intermedio con una propuesta y ayer, martes, nos volvíamos a encontrar y no aparecieron”, dijo.

En relación a los reclamos de puestos laborales, Chapino explicó que “nosotros, en Desarrollo Social, no damos puestos de trabajo, damos capacitaciones, alimentos. En el tema de trabajo les dijimos que no y ellos están con esa metodología que 'nos dicen que no, entonces cortamos'”.

Asimismo, comentó el trabajo realizado frente a reclamos con otros sectores de la sociedad. “En desarrollo social trabajamos con más de 78 organizaciones y asociaciones, discutimos y nos ponemos de acuerdo. Son estas organizaciones solamente las que tienen esta metodología”, lanzó.

De esta forma, desde el Gobierno ratificaron el compromiso de mantener los canales de diálogo abiertos, garantizando el cumplimiento de lo ya acordado. “El Gobierno está abierto al diálogo a la hora que ellos quieran”, afirmó Chapino.