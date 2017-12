El Gobierno no negociará devolver los días de paro

El anuncio sorprendió a los funcionarios provinciales, que ayer habían acordado una reunión paritaria de Salud para el lunes 11 de diciembre a las 15, para tratar distintos temas del sector.

“Nos sorprende y no entendemos de ninguna manera de por qué se sigue con un paro y las medidas de fuerza, porque no es lo que habíamos hablado en la reunión”, explicó a LM Neuquén Mariano Gaido, ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, quien participó ayer de la reunión con los dirigentes de ATE.

6024 empleados públicos cobraron con descuentos. Las liquidaciones este mes se hicieron con los días de paro que lanzó ATE en todos los sectores. En Salud, al menos hay más de mil personas. Después, el sector de auxiliares de servicios fue importante. Los recortes fueron de 17 y 12 días.

El gremio estatal busca que el gobierno provincial dé luz verde a un convenio colectivo de trabajo del sector salud, pero su aplicación, según el Gobierno, implica una erogación de al menos 1500 millones de pesos de masa salarial extra al año. Por el contrario, el gremio cree que esa cifra está excedida en cálculo.

“Los descuentos por días no trabajados no se van a devolver y en eso fuimos muy claros desde el primer día del conflicto”, afirmó Gaido, y agregó que eso no está como una prenda de negociación en las reuniones.

La situación en la administración pública sigue igual. Las clases se terminaron en un gran número de escuelas del nivel primario, ya hace casi tres semanas al iniciar el conflicto. También el paro se sintió en otros sectores del Estado provincial.

Gaido recalcó que la cuestión económica del convenio de Salud se tratará recién en marzo, según lo expresó en su momento el gobernador Omar Gutiérrez. Es decir que pasarán al menos dos meses para tratar en forma concreta el pedido del gremio estatal.

Tensión por el desalojo

El clima de tensión entre ATE y el Gobierno aumentó hace ocho días, cuando la Policía desalojó en forma violenta a manifestantes del gremio que habían ocupado la lavandería del hospital Castro Rendón, cortando servicios sanitarios.

Hubo heridos con balas de goma, luego del choque entre los manifestantes y los policías, que cumplieron una orden judicial. Hubo repudios de distintos sectores políticos por el accionar de las fuerzas policiales y el Gobierno.

En este sentido, Gaido indicó: “No existe ningún justificativo para que tomen un hospital y se ponga en riesgo la salud de la gente, que se impida llegar el cambio de ropa de blanco y el ingreso de medicamentos a un hospital de gran complejidad en la provincia”.

Expresó que el diálogo con el gremio sigue abierto, a pesar del anuncio de la continuidad del paro. Mientas tanto, el mes de diciembre transcurre en un clima complejo para el sector estatal.

El gremio

“Siguen con una política mafiosa”

ATE puso el grito en el cielo ayer y aseguró que profundizará las medidas de fuerza a partir de las asambleas del lunes a las 8. “El Gobierno seguirá con su política de amenaza mafiosa y el armado de causas con fiscales que seguramente tienen negocios con actuales funcionarios”, expresó el sindicato estatal en un comunicado. Ese día está programada una reunión paritaria de Salud.