El Gran Premio de Holanda de F1 es inviable sin público

Y agregó: "Si se nos hace esa pregunta, tendremos que pensarlo seriamente. Una carrera sin fans no es algo en lo que queramos pensar hasta que nos hagan esa pregunta. Afortunadamente eso no ha ocurrido todavía. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta, no es posible".

zandvoort.jpg El Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 no sería viable si hay que llevarlo a cabo sin asistencia de público

Para cerrar, el promotor del GP de Holanda destacó el esfuerzo de las parte intervinientes para poder llevar a cabo el calendario 2020 de la F1. "No podemos olvidar que la FIA y la FOM se enfrentan a una tarea increíble. Están tratando de salvar todo lo que puedan; equipos, promotores, patrocinadores. Todos están haciendo lo que se puede esperar de ellos, están pensando en todos los escenarios. Es algo bueno. Sólo podemos esperar que pronto tengamos luz verde y que rápidamente tengamos un gran premio de nuevo. Porque eso significaría que el virus está un poco bajo control, y eso es lo más importante de todo esto", finalizó.

La cita en Países Bajos tiene como epicentro el circuito de Zandvoort, el cual fue acondicionado para volver a recibir a la máxima categoría. Además, el país de los tulipanes espero 35 años para contar nuevamente con un Gran Premio, ya que el último fue en 1985 y allí la victoria se la llevó el recordado Niki Lauda.