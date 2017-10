“Nunca lo sentí como padre, nunca estuvo conmigo. Su muerte no me afectó, no lloré”, sostuvo el joven fruto de una relación que Luppi tuvo con la actriz Brenda Accinelli. Leonardo contó que se enteró de la partida del actor dos días después de su cumpleaños número 18. “Tardé en reaccionar. Me sorprendió, no sabía que estaba enfermo. Sabía que había tenido un accidente, pero no que estaba internado. Fui a Google a ver si era cierto y vi las noticias”, recordó.