El hospital de Plottier suma respiradores para contener casos graves

Francisco Facci, director del nosocomio, informó a LM Neuquén que estos dos respiradores -hasta el momento no había ninguno- serán de sostén. “Son para mantener al paciente que está en tratamiento terapéutico con oxígeno pero que requiere la atención de una terapia intensiva ”, explicó.

El equipamiento nuevo es similar a los que se utiliza en la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón y funcionarán con médicos, kinesiólogos y enfermeros capacitados para su utilización.

“Nosotros no tenemos terapia intensiva, no es solo el equipamiento sino toda una infraestructura edilicia que no existe. Por eso los vamos a usar para contener al paciente hasta que se le encuentre una cama en otro hospital que sí cuente con terapia intensiva”, expresó Facci, quien insistió en que se los atenderá como en una terapia intermedia y que el tratamiento respiratorio ya se realizará en el centro al que sea derivado.

Respirador Los respiradores artificiales fueron instalados en el hospital de Plottier

Facci indicó que “aumentaron considerablemente los casos de coronavirus en Plottier” y dijo que tienen “el 100% de las camas destinadas a covid ocupadas”.

El director del hospital comentó además que durante la mañana de este miércoles se reunió de manera virtual con la intendenta Gloria Ruiz a quien le solicitó que la “ciudad de Plottier adhiera a las medidas de restricción de circulación que definió el gobierno provincial” desde este viernes hasta el lunes próximo.

“No sé qué va hacer la intendenta pero nosotros le explicamos como autoridad sanitaria que es muy importante que no haya circulación para evitar más contagios”, aseveró Facci.

Asimismo, contó a LMN que durante la jornada personal del Ejército instalará una carpa en el predio del frente del hospital para realizar ahí los hisopados y destinar los consultorios donde se hacían hasta hoy para la observación de pacientes covid.

El director destacó el “acompañamiento directo y continuo del ministerio de Salud”, y aseguró que “están muy presentes en todas las necesidades”. El Hospital de Plottier sumó en los últimos días tres enfermeros del grupo enviado por Nación.

“Le pedimos a los vecinos que tengan los cuidados necesarios, que no haya reuniones sociales, que tengan un continuo lavado de amano, y sigan las pautas de conducta. Estamos muy preocupados por la situación”, manifestó Facci quien además indicó que hubo fallecidos por coronavirus en los últimos días.