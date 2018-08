El incendio de una maderera dejó un tendal de reclamos

La razón es que el local donde habían adquirido el producto se incendió y sus dueños se negaron a reconocer esa transacción. “Compramos el techo completo, desde chapas, maderas, machimbre, aislantes hasta clavos para levantar el techo de la habitación de mi hijo el 14 de octubre del año pasado en Maderera Patagonia, y a los dos días se incendió. Fui al otro día al local, me atendió el hijo de los dueños y me dijo que en febrero de 2018 iban a reabrir el comercio y nunca lo hicieron”, señaló a LM Neuquén Suyai Novoa.

“No sabemos a quién recurrir. Si pago un abogado, me sale más caro que el techo. Puede parecer poco dinero, pero no tengo para pagarlo de nuevo”, dijo una de las damnificadas. Hay varios casos similares que registraron la denuncia ante Defensa del Consumidor.

“Fuimos en febrero, en marzo y en abril había un cartel que decía que se alquilaba. Me dirigí hace dos meses a Defensa del Consumidor y me dijeron que había ido mucha gente damnificada como yo pero que no pueden hacer nada porque los dueños se dieron de baja de la AFIP”, explicó la joven. Argumentó que no puede pagar de nuevo los materiales y que, cuando llueve, se le inunda la casa porque en ese lugar quedó una chapa para cubrir el vacío por la ausencia del techo.

10 mil pesos fue el monto en que se vio afectada una familia.