"El intendente Quiroga es un oportunista"

Hay un debate sobre la obligación de dar 180 o 190 días de clases. ¿Qué opina?

Hemos charlado mucho con estos papás y mamás que han estado preocupados y ocupados. Respeto mucho que dediquen su tiempo a estos aportes que hacen a nosotros, como autoridades. Hay una ley nacional que fija 180 días de clases, de hecho hoy todas las jurisdicciones tienen entre 180 y 184 días de clases para este año. En esta provincia hay 182 días para espacios áulicos. El maestro con el chico en el aula marca el calendario.

¿Le llamó la atención que el intendente Quiroga se sume a esta polémica?

Sí, me llamó la atención porque es un intendente que no está ocupado por la educación. Me enojé mucho porque los intendentes de todos los municipios hacen mantenimiento de escuelas, menos el de Neuquén.

—¿A qué se debe?

Porque él no quiere. Hay intendencias que tienen un convenio con el CPE, pero él no quiso firmarlo. Te da bronca: te enganchaste de este pincel para hablar de esto y ni siquiera te estás ocupando de la educación. El año pasado hicimos tres reuniones de lo que se llama ‘Compromiso por la Educación’; fueron sindicalistas, ex gobernantes, docentes universitarios, la UNCo y hubo muchísima participación ciudadana. ¿Quién no participo? El intendente. Era una oportunidad para que opine sobre educación y él no fue. Ni por la puerta de la escuela pasó. Es un oportunista.

¿Cuál es su opinión acerca de que el CPE no esté necesariamente a cargo de un docente?

Es un proyecto de ley que lo va a presentar el gobernador el 1° de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias. No inhibe al docente. Es un proyecto que amplía las posibilidades a que otros protagonistas, que estén involucrados con la educación y conocen el sistema educativo, puedan ocupar la presidencia del CPE. Abre posibilidades. No está condicionado a una sola profesión. ¿Por qué no puede ser de otra profesión que no sea docente?

—¿Se puede objetar que no conoce el tema?

El órgano que conduce el sistema educativo es colegiado, hay dos representaciones docentes que hoy salen del sindicalismo; uno que representa a la comunidad; y los otros dos que representan al Ejecutivo siguen siendo docentes.

¿Los condiciona que Economía maneje el presupuesto para agilizar respuestas?

En la ley de presupuesto está determinado claramente el presupuesto a utilizar para educación. El gran tema, que -me parece- también es un debate para la sociedad, es que el mayor porcentaje de ese presupuesto se va en el pago de recursos humanos. Debemos organizar el tema de las suplencias. Pensar de qué manera reorganizar ese presupuesto para que sea un poco más favorable a otras situaciones.

¿La mayoría de las escuelas están aptas para comenzar las clases en marzo?

La responsabilidad del mantenimiento y las obras es del Ministerio de Economía y Obras Públicas. Trabajamos muy coordinadamente con ellos y sí, desde que llegué a la gestión en diciembre de 2015, el escritorio era de esta pila de reclamo en infraestructura; hoy es así (ilustró con gestos una baja en la cantidad de obras pendientes entre una fecha y la otra). Me reúno con funcionarios del Ministerio de Educación y desde el 2 de enero estamos haciendo chequeos permanentemente. Los reclamos bajaron muchísimo en infraestructura y mantenimiento. Se invirtieron más de 2 mil millones de pesos entre 2016 y 2017 en escuelas nuevas y ampliaciones edilicias.

—¿Se llegará a un acuerdo con los gremios para empezar el ciclo lectivo en tiempo y forma?

Este año comenzaron el 2 de enero las reuniones paritarias de todos los sindicatos. Por supuesto que nuestra aspiración es llegar a un acuerdo para comenzar el 5 de marzo. Todos los esfuerzos están concentrados en esa mesa paritaria.

—¿Será de similares características a la propuesta del año pasado?

Me parece que el diseño de la política salarial del año pasado fue muy acertado, con esto de tener trimestralmente el índice del IPC. Me parece que eso claramente ayudó a que uno pueda visualizar su salario. Ese esquema me parece que funciona muy bien. Seguramente se repita ahora. No estoy participando de las mesas salariales. Pero en el país ninguna provincia cerró su paritaria. Buenos Aires, que es muy mirada porque es claramente un indicador, se sienta recién el 21 de febrero a negociar. También hay que resolver el tema con los auxiliares. Deberíamos entrar en diálogos más profundos y hacer acuerdos. El sindicato que se siente, pero las clases no tienen por qué pararse. Se hace una medida de fuerza que afecta el derecho al conocimiento.

—¿Qué la desvela como ministra?

Lo que más me preocupa todo el tiempo es de qué manera estamos garantizando que los chicos accedan al conocimiento. La única vía para acercar a los chicos y chicas al mundo y que tengan un proyecto personal y colectivo es el conocimiento, no hay otro camino. Estamos haciendo todo lo posible para que el conocimiento esté cerca de los chicos. Obviamente que tenemos dificultades y lo sabemos.

Las tareas que ocupan al CPE

La ministra de Educación, Cristina Storioni, explicó que las competencias del Concejo Provincial de Educación exceden lo estrictamente relacionado con la enseñanza y la pedagogía que ocupa a los docentes que están al frente de las aulas. Como ejemplo de esto mencionó que “el año pasado hubo reclamos al CPE de proveedores de víveres, de transporte, de recarga de zeppelines y también por falta de pago, entre otros”.

Sobre esos dichos, justificó el proyecto que presentará el gobernador Omar Gutiérrez en la Legislatura para eliminar la cláusula que obliga a nombrar al frente del CPE a un docente.